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إيلاف: طرابلس06 .. هو فيلم قصير تناول قضية الهجرة غير الشرعية بأسلوب درامي سعياً لإيصال الرسالة منه بشكل أفضل وأسرع، من أجل العمل على إيجاد الحلول والحد من تلك الظاهرة الخطيرة التي تزهق أرواح المئات بين الحين والآخر.

طرابلس هي مدينة لبنان على ساحل البحر المتوسط، أو بالأحرى هي المدينة الأفقر على ذلك الساحل، ويعاني أهلها من اوضاع معيشية صعبة في ظل تهميش من قبل السلطة يمتد لسنوات عديدة. وانطلاقاً من تلك المدينة يغادر ما بات يعرف بـ"قوارب الموت"، في رحلات بحرية غير شرعية يسعى الشباب من خلالها إلى إيجاد وطن يضمن لهم مستقبلاً واعداً. ومن هنا أتت فكرة الفيلم الذي يتشارك فيه القصة مع دول عديدة على ساحل المتوسط لا سيما على شمال القارة الأفريقية.

فيلم "طرابلس 06"، هو إنتاج قناة الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيناريو وإخراج وسيم عرابي، فيما المنتج المنفذ نبيل الرفاعي الذي حرص على ادق التفاصيل في العمل كي يكون بمثابة جرس إنذار.

والفيلم هو عبارة عن قصة مقتبسة من الواقع، وقد درات أحداثه في أحياء المدينة ومناطق عديدة منها. تمّ تصويره في غضون 3 أيّام، بمشاركة كلّ من الفنان اللبناني سلطان ديب، الممثلة المسرحية نور صابونة، والممثلين شادي عرداتي، سليم جوهر، نزيه قمر الدين، والأطفال مجد العمر، عمر المصري، بسملة المصري، هايا المصري.

تجدر الإشارة إلى أنّ فيلم "طرابلس06" ترجم أيضاً إلى اللغة الإنكليزية كي يصل إلى أكبر شريحة ممكنة سعياً للتوعية على مخاطر تلك الظاهرة، كما من المقرر أن يشارك في مهرجانات دولية وعربية عديدة.

و قد حقق الفيلم منذ الساعات الأولى على عرضه نجاحاً كبيراً و قد لاقى اعجاب و استحسان الجمهور العربي.