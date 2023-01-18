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إيلاف: طرحت لايف ستايلز ستوديوز أغنية للفنانة اللبنانية - الجزائرية تاليا بعنوان "يالغالي" باللهجة المصرية، وحملت كلمات احمد علي موسى والحان عمرو مصطفى وتوزيع حمدي.

وصورت الأغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرج ميشال تقلا في دبي.



وأعربت تاليا عن سعادتها بهذه الأغنية التي عملت على تحضيرها وتنفيذها بشغف، متمنيةً أن يصل إحساسها بها للجمهور العربي.

يذكر أن "يالغالي" أول عمل غنائي خاص بمسيرة تاليا الفنية، حيث طرحت سابقاً أكثر من أغنية "كوڤر".