إيلاف: أوضحت آن هاثاوي - التي لم توقع رسميًا بعد على بطولة فيلم "The Princess Diaries 3" أن انتظار ما يقرب من عقدين من الزمن لتتمة أخرى هي "عملية تتطلب الصبر" وبأنها تشعر بترقب المعجبين.

وتحدثت النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار لمجلة "PEOPLE" حول الجزء الثالث الذي طال انتظاره أثناء ظهورها في مهرجان Sundance السينمائي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وعلى الرغم من أنها لم تكشف الكثير عن الفيلم القادم ، الذي يقال أنه قيد التطوير ، فقد اعترفت بأنه من "المثير" "رؤية مستوى الإثارة بالنسبة له".

وتضيف: "نشعر بنفس الشيء تمامًا ، وأنا أعلم أنه من المحتمل جدًا أن يكون الأمر محبطًا للغاية" ، كما تقول عن انتظار ما يقرب من عقدين من الزمن لتتمة أخرى: "إنها عملية تتطلب الصبر ، ولذا يجب على الجميع أن يعتبروا أنفسهم جزءًا من صناعة الأفلام الآن ، لأن هذا هو الوقت الذي يستغرقه فعلاً صنع الأفلام."

في نوفمبر ، نقلت The Hollywood Reporter and The Wrap عن مصادر قولها إن ديزني تطور لجزء الثالث من الفيلم، على الرغم من أن هاثاواي لم توقع بعد.

وبحسب ما ورد تمت كتابة السيناريو من قبل "Aadrita Mukerji " ولم ترد ديزني على الفور على طلب PEOPLE للتعليق في ذلك الوقت.

تم ربط هاثاواي ، التي كانت في المهرجان للترويج لمشروعها الأخير إيلين ، بالفصل التالي المحتمل في امتياز Princess Diaries لبضع سنوات حتى الآن.

من بين الأسماء التي يبدو أنه من غير المحتمل أن تعود للفيلم جولي أندروز ، التي أخبرت Access Hollywood في ديسمبر أن التحول إلى الملكة كلاريس رينالدي مرة أخرى قد يكون بعيد المنال.

قالت أندروز ، 87 عاماً ، "أعتقد أننا نعلم أنه ربما لن يكون ممكناً فأنا أكبر بكثير".