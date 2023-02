قراؤنا من مستخدمي تلغرام

إيلاف: طرحت منصة برايم فيديو الإعلان التشويقي الرسمي الكامل لفيلم "Die Hart"، والذي سيُعرض لأول مرة حصريًاً على برايم فيديو في أكثر من 240 دولة ومنطقة حول العالم في 24 فبراير.

تدور أحداث الفيلم الكوميدي الساخر حول كيفن هارت الذي قام بدور البطولة في أفلام (Ride Along, Fatherhood, Me Time)، في سعيه للحصول على دور بطولة يغير حياته. تم إنتاج الفيلم من قبل شركة "هارت" الإعلامية العالمية.

نشاهد كيفن هارت يؤدي نسخة خيالية من نفسه في فيلم "Die Hart"، حيث يبدأ في التحول من كونه ممثلاً كوميدياً مساعداً إلى نجم سينمائي في أفلام الحركة "الأكشن". ينضم هارت لـ "مدرسة أبطال الأكشن" التي يديرها رون ويلكوكس، ويشرف على تدريبه جون ترافولتا، الذي قام بدور البطولة في فيلمي (Paradise City, Eye for an Eye)، حيث يحاول هارت أن يتعلم كيف يصبح نجماً وممثلاً رئيسياً في أفلام الأكشن.

انضمت إلى كيفن هارت وجون ترافولتا الممثلة ناتالي إيمانويل بطلة مسلسل (Game of Thrones وسلسلة أفلام Fast & Furious) ، إضافة إلى جوش هارتنت الذي قام بدور البطولة في (Wrath of Man, Paradise Lost)، وجين رينو قامت بدور البطولة في (Call My Agent!, 22 Bullets). (الفيلم من إخراج إريك أبيل مخرج فيلم (Brooklyn Nine-Nine) وكتب قصة الفيلم ديريك كولستاد الذي كتب قصة (John Wick: Chapter 1, 2, and 3)

يضم فيلم "Die Hart" المسلسل الأصلي الذي يتألف من 10 حلقات، والذي أعيد تصويره على شكل فيلم طويل. تم إطلاق السلسلة في الأصل على منصة البث كويبي في الولايات المتحدة، وسجلت تقييم إيجابي بنسبة رائعة بلغت 80% على موقع "روتن توماتوز". وستصبح برايم فيديو الآن المنصة الحصرية لفيلم "Die Hart"، الذي يقدم أداءً كوميدياً إبداعياً لهارت إلى جانب النجوم المشاركين في العمل السينمائي للمشاهدين في جميع أرجاء العالم.