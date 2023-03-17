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إيلاف: تُوجت همس فكري باللقب ضمن منافسات الموسم الأول من "سعودي آيدول" على MBC1 و"MBC العراق". وبالتعاون بين الهيئة العامة للترفيه و"مجموعة MBC"، شهدت الحلقة الختامية مرورين للمشتركين الثلاثة الذين وصلوا إلى هذه المرحلة همس فكري، ماجد العويد وعبد العزيز مانع، كما أطل النجوم أعضاء لجنة التحكيم أصيل أبو بكر، أحلام، أصالة وماجد المهندس ليقدموا وصلاتهم الغنائية.

وإلى جانب فوزها باللقب، حصلت همس على عقد إنتاج ألبوم كامل مع شركة بلاتينوم ريكوردز (PLATINUM RECORDS)، إضافة إلى فوزها بسيارة نيسان إكس تريل 2023، الجديدة كلياً.

وبعد إعلان فوزها باللقب، أعربت همس فكري عن امتنانها للجمهور الذي صوت لها بكثافة وجعلها الفائزة في الموسم الأول من "سعودي آيدول"، ولفتت إلى أن "محبة الناس جعلت مني إنسانة أخرى، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن"، واعدة بأنها ستجتهد أكثر خلال الفترة القادمة، لتطور أداءها أكثر فأكثر. وسجّلت همس جزيل الشكر إلى المملكة العربية السعودية وأهلها وناسها الذين حققوا لي حلمي".

وكانت البداية مع ميدلي ضم باقة من الأغنيات المنوّعة، أداه 11 مشتركاً انتهت مسيرتهم في الأسابيع الماضية، وهم منى حسن، ذكرى الهادي، سارة اليوسف، ريناد المهدي، فهد الجمهور، سيف أحمد، زياد عبد القادر، عبد الله العامري، إبراهيم الدربي، سعد الكلثم وسعد النجعي. وقبيل إعلان النتائج، أدى المشتركون الـ 14 الأوبريت الوطني "وطنّا غير"، كلمات عبد الله أبو دلّة، ألحان محمد أبو دلّة وتوزيع داني حلو وإنتاج "بلاتينوم ريكوردز"..

