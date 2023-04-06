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إيلاف: تعود "إيسادر" لتقلب حياة عائلتها رأسًا على عقب... مرة أخرى! مع بدء عرض الموسم الثاني من مسلسل "حماتي المزعجة" في 12 أبريل. وقد استمتعت الجماهير في البرازيل والعالم بمشاهدة المسلسل الكوميدي، الذي يعد أول مسلسلات Netflix البرازيلية الكوميدية متعدّدة الكاميرات، وأعجبوا بأحداث موسمه الأول الذي احتل المركز السادس في قائمة أفضل 10 أعمال تلفزيونية عالمية باللغة غير الإنجليزية على المنصة.

مُخطئ تمامًا من يظن أن "إيسادر" (يؤدي دورها "رودريغو سانتانا") ستكفّ عن أساليبها المتطفلة والمثيرة للمتاعب، لا سيما مع المشاكل التي واجهتها أمام القانون. ففي الحلقات الجديدة التي تدور أحداثها بعد بضعة أشهر من قضاء الحماة المزعجة محكوميتها في السجن، حيث تعلمت القيام بحيل على تطبيق WhatsApp وكوّنت صداقات جديدة ووقعت في الحب، تجد عذرًا جديدًا للعيش مع ابنها "كارلوس" (يؤدي دوره "هافييل زولو") وزوجته "أليس" (تؤدي دورها "ليدي ليسبوا") متمثلًا في رعاية حفيدها الذي سيولد عمّا قريب. وإلى جانب صديقتها الصدوقة "فاطمة" (تؤدي دورها "سولانجي تيشيرا")، ستجد "إيسادر" نفسها في ورطة أكبر من ذي قبل، وستجر معها العائلة بأكملها كما جرت العادة.

"حماتي المزعجة" من تأليف وإخراج "رودريغو سانتانا" الذي تولى أيضًا مهام كتابة السيناريو إلى جانب تألقه في دور بطلة المسلسل. ويُعلّق "رودريغو" قائلًا:"يكمن الفرق الرئيسي بين موسم وآخر في المسلسلات الكوميدية في نضج المسلسل الذي يصبح أكثر مرحًا. ويُعزى ذلك إلى زيادة انسجام الشخصيات التي تصبح أكثر قُربًا من بعضها، ويعكس هذا الموسم العديد من هذه المواقف. ومن ناحية أخرى، كانت المشاهد الخارجية والأماكن التي زارتها "إيسادر" مثرية للغاية أيضًا، وأنا متحمس للغاية لهذا الموسم".

المسلسل من إنتاج شركة Os Suburbanos Produções وسيتولى إخراجه "ماركو رودريغو"، فيما يتألق في بطولته كل من "بيدرو أوتوني" و"باربارا سوت" و"ناي ليما" و"دانييلا فونتان" و"تايسا كارفاليو".