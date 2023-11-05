إيلاف: كشفت الفنانة البحرينية هيفاء حسين للمرّة الأولى عن معاناتها من مرض يهدّد بفقدانها النطق.

وقالت في فيديو نشرته عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، إنها باشرت العلاج في مركز طبي في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، في رحلة تستمر 3 أسابيع، لن تقدر خلالها على الكلام إلا "بصوت منخفض جداً".





وأوضحت أنها شعرت باعتلال صوتها قبل 3 أشهر حين أُُصيبت بزكام حاد، أثناء تصوير مشاهدها في مسلسل "حكاية لونا" في الأردن.

وأضافت أنها حين عودتها إلى البحرين، فقدت صوتها لمدة 10 أيام، ما دفعها إلى زيارة طبيب مختص أكّد لها تعب حبالها الصوتية وعضلات الفم، وطلب منها الذهاب إلى أخصائي نطق، وهو ما أصابها بالصدمة.



