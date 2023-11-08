إيلاف: تشارك الممثلة الأميركية ميغان فوكس قصة شخصية للغاية في كتابها الشعري الجديد "Pretty Boys Are Poisonous" (الأولاد الجميلون سامون).

وتقول في لقاء مع "Good Morning America": "إنه ليس كشفًا كتبته أو مذكرات... لكن طوال حياتي، كنت في علاقة واحدة على الأقل مسيئة جسديًا والعديد من العلاقات المسيئة نفسيًا".

“It's not an exposé that I wrote or a memoir ... But throughout my life, I have been in at least one physically abusive relationship and several psychologically very abusive relationships.”



Megan Fox talks to @kaynawhitworth about her new poetry book, “Pretty Boys Are Poisonous” pic.twitter.com/SkdTSpRi3Z — Good Morning America (@GMA) November 7, 2023

تصف الممثلة، 37 عامًا، تفاصيل الإجهاض في قصيدتين ظهرتا في كتابها تحدثت فيهما عن الإجهاض الذي تعرضت له مع خطيبها Machine Gun Kelly (الاسم الحقيقي Colson Baker).

تقول: "لم أواجه شيئًا كهذا في حياتي من قبل. لدي ثلاثة أطفال، لذلك كان الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لنا وأرسلنا في رحلة جامحة جدًا معًا وبشكل منفصل ... نحاول ان نتجاوز الأمر،" ماذا يعني هذا "و"لماذا حدث هذا؟"

في الكتاب، كتبت فوكس عن إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية لطفلة في عمر 10 أسابيع ويوم، قائلة: "ربما لو لم تفعلي... ربما لو كان لدي..."

وفي مكان آخر، تكتب: "أريد أن أمسك يدك / أسمع ضحكتك"، وبعد ذلك تقول، "لكن الآن / يجب أن أقول / وداعًا". هناك سطر آخر يدور حول تخيل حمل الطفل "بينما يمزقونك من أحشائي".

تكتب فوكس: "سأدفع أي ثمن". "أخبرني من فضلك / ما هو الفداء / لروحها؟"

تكتب فوكس أيضًا عن موضوعات الإساءة والعلاقات السامة في شعرها. وقالت في بيان سابق إن كتابة المجموعة كانت "محاولتها لاستئصال المرض الذي تجذر في داخلها بسبب صمتها".

في مايو 2022، أهدى خطيب فوكس ماشين غان كيلي، أداء أغنيته "Twin Flame" في حفل توزيع جوائز بيلبورد الموسيقية لفوكس، حيث شارك قائلاً: "وهذا من أجل طفلنا الذي لم يولد بعد".