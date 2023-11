إيلاف: تشارك الممثلة الأميركية ميغان فوكس قصة شخصية للغاية في كتابها الشعري الجديد "Pretty Boys Are Poisonous" (الأولاد الجميلون سامون).

وتقول في لقاء مع "Good Morning America": "إنه ليس كشفًا كتبته أو مذكرات... لكن طوال حياتي، كنت في علاقة واحدة على الأقل مسيئة جسديًا والعديد من العلاقات المسيئة نفسيًا".

“It's not an exposé that I wrote or a memoir ... But throughout my life, I have been in at least one physically abusive relationship and several psychologically very abusive relationships.”



