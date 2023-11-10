إيلاف: وينسداي أدامز (جينا أورتيجا) عانت الأمرين في الموسم الأول من المسلسل الناجح من Yنتاجات نتفليكس الأصلية. لقد تمت مطاردتها من قبل وحش متعطش للدماء. وكان عليها أن تواجه التهديد الأكثر رعبًا على الإطلاق: المراهقون الآخرون. لكن الأمور تتجه نحو الأفضل بالنسبة إلى الشخصية القوطية الأكثر شهرة في "Nevermore Academy".

إذن، ما الذي ينتظر المحققة المراهقة المخيفة المفضلة لدى الجميع؟ وهل ستنضم أي شخصيات جديدة الى وينسداي في مغامراتها القادمة؟

عندما تم تجديد الموسم الثاني من "Wednesday" في يناير 2023، وعد المسلسل بمزيد من "التعذيب" في مقطع فيديو إعلاني.



More torture is coming. Lucky you. pic.twitter.com/t11LptFk7e — Wednesday Addams (@wednesdayaddams) January 6, 2023

قالت أورتيجا لـموقع Tudum في فبراير 2023: "[وينسداي] متمسكة بموقفها، وهي لا تسعى لإرضاء أي شخص. وأنا أحترمها حقًا، باعتباري شخصًا اعتاد أن يكون مصدرًا لإرضاء الناس بشكل كبير".

من الواضح أن أورتيجا ليست الوحيدة المعجبة بشخصية وينسداي الابنة الوحيدة المراهقة لعائلة آدامز. ففي يوليو 2023، تم ترشيح المسلسل لـ 12 جائزة Primetime Emmy Awards، بما في ذلك المسلسل الكوميدي المتميز والأزياء المعاصرة المتميزة. حصل كل من أورتيجا والمخرج تيم بيرتون على إيماءات لعملهما، مع الترشيحات الخاصة بالممثلة البارزة في مسلسل كوميدي والإخراج المتميز لمسلسل كوميدي.

وقال ميلار وجوف في يناير/كانون الثاني: "لقد كان من المذهل إنشاء مسلسل متصل بالناس في جميع أنحاء العالم". "يسعدنا أن نواصل رحلة وينسداي المعذبة إلى الموسم الثاني."

شارك أعضاء فريق التمثيل أورتيجا، وهنتر دوهان (تايلر جالبين)، وإيما مايرز (إنيد سنكلير)، وجوي صنداي (بيانكا باركلي) في "Tudum: A Global Fan Event" للتحدث عن الموسم الثاني - وإفشاء القليل عن مضمون الحلقات القادمة.

من سينضم إلى الموسم الثاني من "Wednesday"؟

سيصبح عالم "Wednesday" - أو على الأقل العائلة - أكبر قليلاً في الموسم الثاني. خلال "تودوم: حدث عالمي للمعجبين"، ناقش كل من أورتيجا ودوهان ومايرز وصنداي نظريات المعجبين الأكثر رعبًا في "Wednesday". تضمنت موضوعات المناقشة الخطر المحتمل الذي يلوح في الأفق والمتعلق بخاتم جوزيف كراكستون (وليام هيوستن) والغموض المشتبه به حول هوية لورش (جورج بورسيا)، على الرغم من عدم معرفة أي شيء عن هذه الأشياء على وجه اليقين. ومع ذلك، أكد طاقم العمل حدسًا واحدًا للمشاهد: فرد جديد من عائلة Addams سينضم إلى المسلسل.

بينما يقول دوهان إنه ورفاقه ليس لديهم أي فكرة عن آدامز الجديد الذي سينضم للمسلسل، فإن هذا لا يعني أنه ليست لديهم توقعات فأورتيجا تأمل ان يشق ابن العم إيت طريقه إلى نيفرمور، بينما يتفق دوهان وصنداي على أنهما يرغبان في مقابلة جدة وينسداي.

ما حجم نجاح الموسم الأول؟

ليس من المستغرب أن يلفت مسلسل "Wednesday" انتباه أكاديمية التلفزيون. حطم اللغز القوطي الرقم القياسي لأكبر عدد من ساعات المشاهدة على Netflix في أسبوع واحد... مرتين. في الأسبوع الأول، حصل على 341.23 مليون ساعة مشاهدة؛ في الثانية، 411.29 مليون ساعة مشاهدة. وعلى الرغم من أن وينسداي نفسها تكره وسائل التواصل الاجتماعي (أو أي شيء اجتماعي حقًا)، إلا أن #WednesdayAddams هي نجمة على TikTok وقد حصدت أكثر من 22 مليار مشاهدة - حيث يتطلع الملايين من مستخدمي TikTokkers إلى تكرار مكياجها. حتى ليدي غاغا لم تستطع إنكار جاذبية وينسداي، حيث نشرت نسختها الخاصة من رقصة “Blood Mary” العصرية. كما وصلت الموسيقى التصويرية لـ Wednesday إلى المرتبة الأولى في مخطط iTunes Soundtrack بعد وقت قصير من إطلاقها.

كيف انتهى الموسم الأول؟

كما تكشف اللحظات الأخيرة من خاتمة الموسم الأول، لا يزال الهايد ماستر موجودًا (سواء كان محتجزاً لدى الشرطة أم لا). يبدو أن هناك أيضًا مُطاردًا طليقاً في "Nevermore": ففي خاتمة الموسم الأول، تتلقى وينسداي رسائل تهديد وصور مخيفة من رقم غير معروف.

[يثبت المُطارِد] أن التهديدات لا تزال موجودة ... لكل من وينسداي والمدرسة. فلم يتم ربط جميع الأطراف السائبة بدقة حتى الآن.

لم يتم تأكيد تاريخ إصدار الموسم الثاني الآن.