إيلاف: وينسداي أدامز (جينا أورتيجا) عانت الأمرين في الموسم الأول من المسلسل الناجح من Yنتاجات نتفليكس الأصلية. لقد تمت مطاردتها من قبل وحش متعطش للدماء. وكان عليها أن تواجه التهديد الأكثر رعبًا على الإطلاق: المراهقون الآخرون. لكن الأمور تتجه نحو الأفضل بالنسبة إلى الشخصية القوطية الأكثر شهرة في "Nevermore Academy".

إذن، ما الذي ينتظر المحققة المراهقة المخيفة المفضلة لدى الجميع؟ وهل ستنضم أي شخصيات جديدة الى وينسداي في مغامراتها القادمة؟

عندما تم تجديد الموسم الثاني من "Wednesday" في يناير 2023، وعد المسلسل بمزيد من "التعذيب" في مقطع فيديو إعلاني.



