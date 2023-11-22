إيلاف: إستبعدت ميليسا باريرا من دور البطولة في سلسلة أفلام "Scream"، وتقول شركة الإنتاج التي طردتها إن ذلك بسبب منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي التي تعتبرها محرضة على الكراهية ومعادية للسامية.

كان من المقرر أن تتولى الممثلة مرة أخرى الدور الرئيسي في فيلم "Scream VII" بعد أن لعبت دور البطولة في "Scream" و"Scream VI"... لكن يقال إنها تركته بسبب منشورات حول إسرائيل وفلسطين.

تضمنت تصريحات ميليسا الأكثر إثارة للجدل قصة على موقع انستغرام اشارت فيها الى سيطرة اليهود على وسائل الإعلام.

وكتبت... "لقد كنت أبحث بنشاط عن مقاطع فيديو ومعلومات حول الجانب الفلسطيني خلال الأسبوعين الماضيين أو نحو ذلك، أتابع الروايات وما إلى ذلك. لماذا؟ لأن وسائل الإعلام الغربية لا تظهر سوى الجانب الآخر. لماذا يفعلون ذلك، سأدعكم أنتم تستنتجون بأنفسكم."

وفي منشورات أخرى، أفادت التقارير أن ميليسا قارنت غزة بمعسكر اعتقال، واصفة الحرب في الشرق الأوسط بـ "الإبادة الجماعية" و"التطهير العرقي"... وأشارت إلى إسرائيل على أنها أرض "مستعمرة".

كانت Variety أول من نشر تقريرًا عن طرد ميليسا... وبدا أنها تناولت الأمر يوم الثلاثاء بمنشور تعلن فيه أنها تفضل الاستبعاد بسبب من تضمنه بدلاً من تضمينها لمن تستبعده.

رد كريستوفر لاندون، الذي من المقرر أن يخرج فيلم Scream VII، على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: "كل شيء سيء. توقف الفيلم. لم يكن هذا هو القرار الذي اتخذته".

وتقول مجموعة Spyglass Media Group، شركة الإنتاج التي اتخذت القرار، إنها فعلت ذلك، لأن ... "ليس لدينا أي تسامح مع معاداة السامية أو التحريض على الكراهية بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإشارات الكاذبة إلى الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي أو تشويه الهولوكوست أو أي شيء يتجاوز الحدود بشكل صارخ ويتحول إلى خطاب كراهية".

تلعب "ميليسا" دور "سام كاربنتر" في فيلمي "Scream" و"Scream VI"... ولكن تلوح الآن بعض التغييرات الكبيرة في الأفق بالنسبة إلى "Scream VII".

وتتلقى ممثلات أخريات انتقادات بسبب تصريحاتهن حول الحرب - كما ذكرنا، تم طرد سوزان ساراندون من وكالة المواهب في هوليوود بسبب خطاب مثير للجدل في تجمع مؤيد لفلسطين في مدينة نيويورك.

وقالت ساراندون إن اليهود في أميركا الذين يعيشون في خوف من معاداة السامية منذ هجمات حماس الإرهابية في 7 أكتوبر، بدأوا يكتشفون ما هو شعور كونك مسلمًا في أميركا.