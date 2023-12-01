إيلاف: تتخلى صوفيا فيرغارا، المعروفة بأدوارها الكوميدية، عن مكياجها لتتحول بشكل شرس إلى غريسيلدا بلانكو سيئة السمعة في مسلسل Netflix المحدود القادم "Griselda".

الدراما المكونة من ست حلقات، والمقرر عرضها لأول مرة في 25 يناير، تتبع حياة زعيمة عصابة ميامي القاتلة، التي تلعب دورها فيرغارا.

يقدم المقطع الدعائي الذي تم إصداره حديثًا نظرة آسرة على زعيمة عصابة المخدرات الكولومبية، المعروفة باسم "العرابة"، وهي تتنقل في عالم الجريمة والسلطة.

يعد المسلسل، الذي أنشأه صانع مسلسل "Narcos" إريك نيومان وأخرجه أندريس بايز، بتصوير مثير لأحداث حقيقية مستوحاة من حياة بلانكو.

أول نظرة خاطفة

يبدأ المقطع الدعائي بمشهد محكمة يسلط الضوء على عملية بلانكو الفعالة والمميتة في توزيع الكوكايين في ميامي. وتؤكد شخصية غريسيلدا، التي تجسدها فيرغارا، هيمنتها بتصريح واثق، "هناك الكثير من النساء يتركن الرجل ولكن ليس الزوجة. أقسم أنني أعرف ما أفعله".

مع تطور الحبكة، يصور المسلسل حياة بلانكو المعقدة، ويستكشف علاقاتها وديناميكيات قوتها ومناوراتها الاستراتيجية. يؤكد المقطع الترويجي على دور بلانكو كـ "ملكة"، و"مبتكرة"، و"أم"، و"قاتلة"، مما يسلط الضوء على الطبيعة المتعددة الأوجه للشخصية.

شوهدت بلانكو وهي تتخذ خطوات جريئة وتواجه التحديات وتترك بصمة لا تمحى على تجارة المخدرات. تتكشف أحداث الرواية على خلفية مشاهد الجريمة وصفقات المخدرات والمواجهات العنيفة.

دور مبدع لممثلة مبدعة

تشارك في بطولة المسلسل المحدود نجمة الموسيقى اللاتينية كارولينا جيرالدو، المعروفة باسم كارول جي، التي تلعب دور كارلا، واحدة من أكثر المقربات الموثوقات لغريسيلدا. تتنقلان معًا في عالم تشكل فيه ديناميكيات القوة والتحالفات الخطيرة تجارة المخدرات.