إيلاف: بقالب غنائي رومانسي وباللهجة المصرية، طرحت شيماء المغربي أغنية "لأني معاك"، من كلمات ايهاب عبد العظيم والحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمد ياسر وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

تناول فيديو كليب "لأني معاك" من اخراج رودينا حاطوم موضوع العلاقة العاطفية بين شابة تتمتع بحواسها وشاب يفتقد حاسة النطق والسمع من ذوي الإحتياجات الخاصة فئة الصم والبكم، ويتم التواصل بينهما بلغة الإشارة.

لم تمنع هذه الحالة من وجود الحب ولم تقف في وجه أي علاقة طالما المودة والتفاهم والإحترام عوامل موجودة وقائمة لتعزيز الحب واستمراريته.