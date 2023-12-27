إيلاف: كشفت منصة نتفليكس عن الصور الأولى من فيلمها السعودي الجديد "جرس إنذار"، والمستوحى من أحداث حقيقية، حيث تُكشف الكثير من الأسرار الخفية وتُستعرض القدرة الكبيرة لشخصيات الفيلم على مواجهة الظرف المأساوي.

تدور أحداث الفيلم في مدرسة للبنات، عندما يتحول ما بدا كأنه يوم عادي في المدرسة إلى مأساة حقيقية، بعد وقوع حريق في الطابق الأرضي للمدرسة، ما يتسبب بنشر الذعر عند الطالبات والمعلمات وحدوث فوضى عارمة. يأخذنا الفيلم في سلسلة من الأحداث الخيالية المستوحاة من حادثة الحريق التي أدّت الى نواتج مؤسفة.

"جرس إنذار" من إنتاج استوديوهات Ideation وإخراج خالد فهد، ويشارك فيه نخبة من النجوم الناشئين والمعروفين من بينهم شيماء الطيّب، وخيرية أبو لبن، وأضواء فهد، ودارين البايض، وعائشة الرفاعي، وسيأخذ المشاهدين في رحلة آسرة نحو عالم من المشاعر الجيّاشة التي تخوضها شخصياته المستوحاة من خيال الكاتب.

يعرض "جرس إنذار" حصريًا على نتفليكس اعتبارًا من 18 يناير.