نيوم: أعلن مجلس إدارة نيوم عن مشروع "قيدوري"، وهو وجهة ساحلية مخصصة لمجتمع رياضة الغولف، وتقع وسط التلال الساحلية الممتدة على خليج العقبة.

وبفضل تصاميمها المعمارية الفريدة التي تتناغم مع المناظر الطبيعية المحيطة، ستقدم "قيدوري" من خلال مرافق الضيافة الفاخرة والمساكن المتميزة والمرافق الرياضية والترفيهية، تجارب معيشية استثنائية.

ويتوسط الوجهة الجديدة مبنى أيقوني يضم 190 شقة مطلّة على البحر، تشتمل على مجموعة من التجارب السياحية، ومنها المطاعم ومتاجر التجزئة والحدائق.

وتضم الوجهة الجديدة ملعب غولف من طرازٍ عالمي، ومجموعة من تجارب الترفيه التي تُعزز نمط الحياة الصحي للزوّار والمقيمين. ويمتد ملعب " قيدوري" للغولف المكوّن من 18 حفرة عبر التلال المنخفضة والمساحات الطبيعية، في موقع لإقامة منافسات الغولف من جميع المستويات.

وسيوفر نادي الغولف المتطور ضيافة مميزة للاعبين، بينما ستقدم أكاديمية الغولف خدمات التدريب الاحترافية التقليدية، بالإضافة إلى التدريب باستخدام أحدث التقنيات المتاحة في مجال الرياضات الإلكترونية.

وتقع على امتداد ملعب الغولف 200 من المساكن الحصرية التي يتمتع كل منها بالخصوصية وبتصميمٍ فريد. كما يمكن للزوار الإقامة في الفندق الفاخر المكون من 80 غرفة، الذي يوفر مجموعةً متنوعة من الغرف والأجنحة العصرية.

ويضم الفندق مطاعم وصالات ضيافة ومنتجعاً صحياً وصالة ألعاب رياضية ومسابح متعددة، بالإضافة إلى مسرح للعروض الترفيهية. وتعد المناطق المحيطة بـ "قيدوري" بيئة للاستمتاع بالأنشطة الخارجية في الهواء الطلق مثل المشي لمسافاتٍ طويلة وركوب الدراجات على الطرق الوعرة والمشي وسط المناظر الطبيعية.

إلى جانب ذلك، سيقدم النادي الشاطئي في الوجهة الجديدة مستوى راقياً من الضيافة والترفيه للضيوف والزوار، بالإضافة إلى مجموعةٍ واسعة من الرياضات المائية والتجارب المناسبة لمختلف الأعمار.

وعند حلول الليل، ستوفر منصات الاستكشاف فرصة للاستمتاع بمشاهدة النجوم.

ويأتي الإعلان عن "قيدوري" امتداداً لمجموعةٍ من الوجهات السياحية المستدامة الواقعة على ساحل خليج العقبة، وهي: "ليجا" و"إبيكون" و"سيرانا" و"أوتامو" و"نورلانا"، و"أكويلم" و"زاردون" و"زينور" و"الأنان". وجميعها تعكس التزام نيوم بالابتكار والحفاظ على البيئة، وتقديم معايير جديدة للوجهات الساحلية المستدامة.