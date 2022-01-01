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إيلاف: نقدم طريقة إعداد حساء البروكلي بالجبن للنباتيين الباحثين عن وجبة صحية، لذيذة ودافئة في فصل الشتاء.

المكونات:

5 ملاعق كبيرة زبدة مقسمة

1 بصلة صغيرة مفرومة

3 فصوص ثوم مفروم

1 كوب جذر بروكلي مقطّع (اختياري)

2-3 أكواب من زهرات البروكلي، مقطعة إلى قطع صغيرة جدًا

1/4 كوب دقيق

1 كوب حليب كامل الدسم

1 كوب نصف ونصف (نصف حليب ونصف كريمة)

2 1/2 كوب مرق دجاج أو خضروات

1 جزرة كبيرة مقطعة شرائح رقيقة

1 ملعقة صغيرة ملح (أكثر أو أقل حسب الرغبة)

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازجًا

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا

كتلة 8 أونصات من جبنة شيدر عالية الجودة ومبشورة

طريقة العمل:

في قدر كبير، ذوبي ملعقة كبيرة من الزبدة على نار متوسطة.

يُضاف البصل والثوم والبروكلي؛ اقليها حتى تصبح طرية وتعبق رائحتها، حوالي 5 دقائق.

تضاف 4 ملاعق كبيرة من الزبدة المتبقية إلى قدر الحساء.

عندما تذوب الزبدة، أضيفي الدقيق إلى القدر.

يُطهى على نار متوسطة لمدة 2-3 دقائق، حتى يتكاثف الطحين.

يسكب ببطء في الحليب ونصف ونصف، ويخفق باستمرار. (سيبدأ غليظًا لكنه في النهاية سيخفف ويشبه قاعدة الحساء الكريمية.)

استمري في تخفيفه بالخفق تدريجياً في المرق.

يُترك على نار خفيفة لمدة 10 دقائق أو نحو ذلك ، مع الخفق من حين لآخر لإعادة دمج الجلد الذي قد يتشكل.

عندما تصبح قاعدة الحساء سميكة بشكل جيد، أضيفي البروكلي والجزر والتوابل.

يُترك على نار خفيفة لمدة 10 دقائق أو نحو ذلك ، حتى تصبح قطع البروكلي خضراء زاهية وطرية عند اختبارها بالشوكة.

يرفع القدر عن النار ويترك ليبرد قليلاً لبضع دقائق.

يقلب الجبن حتى يذوب.

يقدم في سلطانيات مع القليل من الجبن الإضافي + قطعة كبيرة من الخبز المقرمش للتغميس.