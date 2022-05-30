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إيلاف: طبق اليوم هو سباغيتي بلحر البحر بصلصة الطماطم.

المقادير:

1 كغم بلح البحر الطازج

400 غرام إسباجيتي

500 غرام طماطم مقطعة إلى قطع ومخفوقة بخلاط يدوي

1 ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر الحار أو الفلفل الحار الطازج

4 فصوص ثوم مفرومة

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1 حفنة من البقدونس المفروم الطازج

100 مل من النبيذ الأبيض أو مرق الدجاج - اختيارك

الملح والفلفل حسب الذوق

طريقة العمل:

يغسل بلح البحر جيدًا. يزال كل ما هو عالق على الأصداف بقطعة سلكية وتزال اللحى.

توضع مقلاة عميقة على الموقد مع 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون ،و فص ثوم مقشر وبعض البقدونس المفروم.

يسخن الزيت قليلاً ، ثم يضاف بلح البحر والنبيذ الأبيض أو مرق الدجاج. يسمح للكحول بالتبخر ثم تغطى المقلاة بغطاء. ارفعي المقلاة عن النار بمجرد أن تتفتح الأصداف.

يترك بلح البحر ليبرد قليلًا ، يتم التخلص من كل الأصداف التي لم تتفتح. يتم الإحتفاظ بـ 3-4 قطع من بلح البحر لكل شخص في أصدافها بهدف التزيين. وتزال محتويات البقية من أصدافها. يصفى السائل الذي طبخ به بلح البحر ويوضع جانباً.

يوضع قدر فيه ماء على النار حتى يغلي من أجل المعكرونة. عندما يبدأ في الغليان يضاف الملح.

في مقلاة، يُقلى الثوم المفروم ورقائق البيبرونسينو في ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون ، وتُضاف الطماطم المبشورة جيدًا، مع رشة ملح وقليل من الفلفل. تطهى المكونات على نار خفيفة لمدة 5-10 دقائق.

نضيف كل بلح البحر (مع قشرته وبدون قشرته) مع سائل الطهي المفلتر إلى صلصة الطماطم.

يخلط جيدًا ويستمر الطهي على نار خفيفة لبضع دقائق ، حتى يتحول السائل إلى قوام جيد.

تُطهى المعكرونة حسب التعليمات الموجودة على العبوة.

عندما تنضج المعكرونة ، تصفى وتضاف إلى المقلاة مع بلح البحر وصلصة الطماطم. يتم مزج كل شيء معًا جيدًا. تصب المعكرونة وبلح البحر في طبق مع تخصيص 3-4 بلح البحر في قشرتها لكل طبق.

ويزين بالبقدونس المفروم الطازج.