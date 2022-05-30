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إيلاف: لنتذوق معاً اليوم سلطة الجزر اللذيذة بالزبادي اليوناني المجفف، هذه سلطة سريعة الإعداد تتناسب مع كل من الأسماك واللحوم.

المقادير:

500 جرام جزر مقشر

250 جرام من الزبادي اليوناني (يحتاج إلى تجفيف بين عشية وضحاها)

ملح وفلفل

1 علبة حمص ، مصفاة

50 جرام حبات صنوبر محمصة

1 ملعقة كبيرة سماق

1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

1 ملعقة صغيرة كمون مطحون

عصير 1 ليمونة مع قشر طازج

2 فص ثوم مفروم

حفنة من البقدونس المفروم

زيت الزيتون

طريقة العمل:

يترك الزبادي حتى يصفى في مصفاة طوال الليل مع ملعقة صغيرة ملح. هذا سيجعله كثيفًا ولذيذًا.

كل ما تفعله الآن طبخ الجزر بالبخار حتى يستوي تمامًا. ثم يسخن الزيت في مقلاة ويضاف الثوم والكزبرة والكمون وبعض الملح والفلفل.

يقلى الحمص في هذا المزيج لفترة وجيزة ويرفع عن النار.

لتقديم السلطة ، ينشر الزبادي في طبق ويضاف الجزر.

يُسكب فوقه مزيج الحمص ويُرش بعصير الليمون والقشر.

تنثر حبات الصنوبر والسماق والبقدونس المفروم للتزيين.