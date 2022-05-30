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إيلاف: في زاوية طبق اليوم نقدم لك طريقة إعداد الدجاج المقلي مع براعم البازلاء وصلصة الوسابي اليابانية.

المقادير:

6 صدور دجاج ، كل منها مقطعة بالطول إلى 3 قطع

3 أكواب من اللبن

1/2 كوب من صلصة الوسابي والحمضيات اليابانية (يمكن العثور عليها في المتاجر الآسيوية المتخصصة)

2 ملاعق صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل

3 أكواب دقيق لجميع الأغراض

1/2 كوب نشا

1 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة كبيرة بابريكا

2 ملاعق صغيرة مسحوق البصل

2 ملاعق صغيرة من مسحوق الثوم

1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

1 ملعقة صغيرة ريحان مجفف

1 ملعقة صغيرة فلفل أبيض

1 ملعقة صغيرة فلفل حريف

زيت نباتي للقلي

صلصة الوسابي والحمضيات: جزء واحد من بونزو ، 2 جزء من صلصة الوسابي والحمضيات ، 1/2 جزء من صلصة الخردل بالعسل

للتقديم: براعم البازلاء والخضروات النيئة من اختيارك مع صلصة الوسابي والحمضيات.

طريقة العمل:

اخفقي اللبن الرائب مع الصلصة اليابانية الحارة والملح والفلفل في وعاء الخلط. تسكب في وعاء كبير وتضاف قطع الدجاج.

يغطى الوعاء بغلاف بلاستيكي ويوضع في الثلاجة لمدة 4 ساعات.

عندما يصبح جاهزًا للطهي، يُسكب الزيت النباتي في قدر. (يجب أن يكون صغيرًا ولكنه عميق لقلي الدجاج بعمق). يسخن إلى 350 درجة.

يحضر البقسماط عن طريق الجمع بين الدقيق ونشا الذرة ومسحوق البصل ومسحوق الثوم والأوريجانو والريحان والفلفل الأبيض والفلفل الحار والفلفل الحلو والملح في كيس بلاستيكي قابل للإغلاق بحجم جالون أو طبق ضحل. ويمزج جيدًا.

ترفع قطع الدجاج من خليط اللبن، الواحدة تلو الأخرى وترج برفق لإزالة الفائض من اللبن، تغمر في خليط البقسماط وتغطى جيدًا.

يوضع الدجاج المغطى بالبقسماط في الزيت الحار (350 درجة) تقلى 3 أو 4 قطع في وقت واحد.

اقلي كل قطعة لبضع دقائق ، مع تقليبها حتى ينضج الدجاج من الداخل. تؤخذ قطعة واحدة للتحقق مما إذا تم طهيها بالكامل.

يرفع من الزيت ويوضع على مناشف ورقية لمدة 10 دقائق على الأقل قبل التقديم.