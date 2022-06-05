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إيلاف: إذا كنت مجنونًا بالكزبرة مثلي، فستحب هذه الوصفة.

المقادير:

لخلطة البهارات:

قطعة بطول 1 سم من عود القرفة

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 ملعقة صغيرة من حبات الهال الأخضر

1 حبة هال أسود

1 ملعقة صغيرة بذور كزبرة

نصف ملعقة صغيرة بذور شمر

½ ملعقة صغيرة قرنفل

نصف ملعقة صغيرة كركم

1 ورقة الغار

للدجاج والتتبيلة:

8 أفخاذ دجاج منزوعة العظام والجلد

قطعة بطول 5 سم من جذر الزنجبيل، مفرومة

1 حبة فلفل أحمر كبيرة مفرومة

6 فصوص ثوم مفرومة

عصير نصف ليمونة أو ليمون حامض

1 ملعقة صغيرة ملح البحر



لتحضير الصلصة:

3 حبات طماطم كبيرة

باقة كبيرة من الكزبرة (احتفظ ببعض الأوراق للتزيين)

3 حبات فلفل أخضر مفرومة



بالنسبة لبقية المكونات:

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

200 مل زبادي طبيعي

اختياري للتقديم: فلفل أخضر مقطع شرائح وبصل أخضر والكثير من الكزبرة!

طريقة العمل:

تُطحن جميع مكونات مزيج التوابل معًا.

بالسكينة قومي بفتح شرحات بمسافات متقاربة في أفخاذ الدجاج.

أخلطي الزنجبيل والثوم وعصير الليمون وملح البحر مع القليل من الماء الإضافي حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

افركي الدجاج بها، ثم غطيه واتركيه لينقع في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل، ويفضل طوال الليل.

لعمل الصلصة، اخلطي الطماطم والكزبرة والفلفل مع القليل من الماء وبعض التوابل حتى تصبح ناعمة.

عندما تكونين جاهزًة للطهي، سخني الزيت في مقلاة كبيرة.

ادهني الدجاج بالتتبيلة وتأكدي من ان البهارات تجد طريقها للشرحات في افخاذ الدجاج لتتبيل افضل. واتركيها حتى تجف.

اقلي الدجاج حتى يحمر من جميع الجوانب، أضيفي الفلفل المفروم واستمري في القلي - يجب أن يستغرق ذلك حوالي 10 دقائق.

اسكبي الصلصة واستمري في الطهي لمدة 10 دقائق أخرى على نار متوسطة منخفضة. يقلب بانتظام.

عندما تنضج الصلصة تنفصل عن الزيت.

أضيفي اللبن وغطيه.

يُترك على نار خفيفة لمدة 10 دقائق أخرى حتى ينضج الدجاج تمامًا.

رشي أوراق الكزبرة المحفوظة وقليل من شرائح الفلفل الأخضر لمزيد من الحرارة إذا أردت.

ملاحظة: الصلصة لذيذة أيضًا مع سمك السلمون.