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المقادير:

• 400 جرام من معكرونة البرباديل المطبوخة

• 200 جرام نقانق لحم بقري إيطالي صغير حلو

• 2 ملاعق صغيرة زيت زيتون

• 1 كوب بصل مقطع رأسيًا

• 2 ملاعق صغيرة ثوم مفروم

• 500 جرام طماطم كرزية مفرومة

• 6 ملاعق كبيرة جبن بيكورينو رومانو طازج مبشور

الملح والفلفل وأوراق الريحان حسب الرغبة

طريقة العمل:

سخني مقلاة كبيرة غير لاصقة على نار متوسطة عالية.

أضيفي الزيت إلى المقلاة وحركيها ليتوزع الزيت على السطح بالتساوي.

تضاف النقانق والبصل إلى المقلاة ؛ يُطهى لبضع دقائق أو حتى تنضج النقانق.

يضاف الثوم ويطهى لدقيقتين. يقلب في الطماطم ويطهى لدقيقتين اضافيتين. ترفع المقلاة عن النار؛ أضيفي المعكرونة و ملعتقتين كبيرتين من الجبن والملح والفلفل.

يرش ما تبقى من ربع كوب الجبن والريحان.