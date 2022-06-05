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المقادير:
• 400 جرام من معكرونة البرباديل المطبوخة
• 200 جرام نقانق لحم بقري إيطالي صغير حلو
• 2 ملاعق صغيرة زيت زيتون
• 1 كوب بصل مقطع رأسيًا
• 2 ملاعق صغيرة ثوم مفروم
• 500 جرام طماطم كرزية مفرومة
• 6 ملاعق كبيرة جبن بيكورينو رومانو طازج مبشور
الملح والفلفل وأوراق الريحان حسب الرغبة

طريقة العمل:

سخني مقلاة كبيرة غير لاصقة على نار متوسطة عالية.
أضيفي الزيت إلى المقلاة وحركيها ليتوزع الزيت على السطح بالتساوي.
تضاف النقانق والبصل إلى المقلاة ؛ يُطهى لبضع دقائق أو حتى تنضج النقانق.
يضاف الثوم ويطهى لدقيقتين. يقلب في الطماطم ويطهى لدقيقتين اضافيتين. ترفع المقلاة عن النار؛ أضيفي المعكرونة و ملعتقتين كبيرتين من الجبن والملح والفلفل.
يرش ما تبقى من ربع كوب الجبن والريحان.