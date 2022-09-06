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إيلاف: نقدم لك طريقة عمل كرات اللحم مع جبنة الفيتا والطماطم والأعشاب.
المقادير:
400 جرام لحم ضأن مفروم
3 ملاعق كبيرة طحين
1 ديسيلتر حليب
2 بيض
1 بصلة حمراء مفرومة ناعماً
حفنة من النعناع
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة
الملح والفلفل حسب الذوق
زيت الزيتون والزبدة للقلي
يتم تقديم السلطة على فراش من الكوسة، مقطعة إلى شرائح بالطول.
للتقديم: نعناع مفروم ، بقدونس وكزبرة ، جبنة فيتا مفتتة ، طماطم كرزية مجففة، زيت زيتون وعصير ليمون.
طريقة العمل:
تمزج جميع المكونات في وعاء، تترك لترتاح في الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى تمتزج النكهات.
تقلى كرات اللحم في زيت الزيتون والزبدة - مع التأكد من تقليبها بانتظام لتحميرها بالتساوي. عندما تكون جاهزة، توضع في صينية تقديم وترش بالأعشاب وجبن الفيتا والطماطم المجففة.
تقدم مع سلطة مقرمشة من اختيارك.
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