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إيلاف: نقدم لك طريقة عمل كرات اللحم مع جبنة الفيتا والطماطم والأعشاب.

المقادير:

400 جرام لحم ضأن مفروم

3 ملاعق كبيرة طحين

1 ديسيلتر حليب

2 بيض

1 بصلة حمراء مفرومة ناعماً

حفنة من النعناع

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

الملح والفلفل حسب الذوق

زيت الزيتون والزبدة للقلي

يتم تقديم السلطة على فراش من الكوسة، مقطعة إلى شرائح بالطول.

للتقديم: نعناع مفروم ، بقدونس وكزبرة ، جبنة فيتا مفتتة ، طماطم كرزية مجففة، زيت زيتون وعصير ليمون.

طريقة العمل:

تمزج جميع المكونات في وعاء، تترك لترتاح في الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى تمتزج النكهات.

تقلى كرات اللحم في زيت الزيتون والزبدة - مع التأكد من تقليبها بانتظام لتحميرها بالتساوي. عندما تكون جاهزة، توضع في صينية تقديم وترش بالأعشاب وجبن الفيتا والطماطم المجففة.

تقدم مع سلطة مقرمشة من اختيارك.