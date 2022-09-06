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إيلاف: هذه حلوى اسكندنافية تقليدية مثلجة يتم الاستمتاع بها في يوم صيفي حار!

لتحضير حليب الزبدة:

نصف قرن فانيليا

2 ملعقة كبيرة سكر

3 صفار بيض

1 لتر حليب زبدة

3 ديسيلتر لبن زبادي طبيعي

1/2 ليمون ، قشر وعصير

قطعي الفانيليا بالطول واكشطي البذور.

استخدمي القليل من السكر لخلط البذور حتى تمتزج جيدًا في اللبن الرائب.

اخفقي صفار البيض والفانيليا والسكر حتى يصبح كثيفًا ومتساويًا وجيد التهوية.

أضيفي اللبن واللبن الزبادي.

اضبطي التتبيل بعصير الليمون وقشره. ضعيه في الثلاجة ليبرد تمامًا.

الليمون المثلج:

125 جرام سكر

100 جرام ماء

1 ورقة جيلاتين

100 جرام عصير ليمون

100 جرام حليب

ضعي ورقة الجيلاتين في ماء بارد حوالي 5 دقائق.

ضعي الماء والسكر في قدر صغير واغليهما حتى يذوب السكر.

اتركيه ليبرد قليلاً.

اعصري الماء الزائد من الجيلاتين وأضيفي الجيلاتين إلى مزيج السكر / الماء.

أضيفي عصير الليمون وقشره مع الحليب.

إذا كان لديك آلة آيس كريم - قومي بخلطها لمدة 40 دقيقة تقريبًا ، اعتمادًا على سرعة تجميدها أو ضعيها في وعاء وقومي بتجميدها لحين الحاجة.



الشوفان المقرمش

200 جرام شوفان

50 جرام زبدة

50 جرام سكر

نذوب الزبدة في مقلاة مع السكر ونضيف الشوفان. تقلى حتى تصبح مقرمشة.

كل ما عليك فعله الآن هو وضع الحلوى معًا وتقديمها في أوعية فردية مع شرائح الفراولة.