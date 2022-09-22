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إيلاف: يمكن بسهولة تحويل القليل من بقايا لحم الضلوع (RIBEYE) (أو اللحوم الأخرى) إلى طبق سلطة أو معكرونة لذيذة.
المقادير:
500 جرام بابارديل أو غيرها من المعكرونة من اختيارك.
بقايا اللحوم - في هذه الحالة لحم ضلوع ، مقطعة إلى شرائح أو قطع كما يحلو لك.
250 جرام طماطم كرزية
2 كراث
1 فلفل حار أو أكثر إذا أردت
2 فص ثوم مفروم
2 حفنة من الأعشاب المختلطة من اختيارك - في هذه الحالة الكزبرة والثوم المعمر والريحان
زيت الزيتون
الملح والفلفل حسب الذوق
طريقة العمل:
سخني زيت الزيتون في مقلاة واقلي الطماطم المقطعة إلى أنصاف حتى تكتسب القليل من اللون وتصبح طرية.
قلبيها على نار هادئة وأضيفي الكراث والثوم والفلفل الحار - قد تحتاجين إلى إضافة القليل من الزيت.
بمجرد أن ينضج هذا ، أضيفي اللحم البقري والأعشاب والبابارديل (مطبوخ جيدًا - حيث سينتهي الطهي في المقلاة).
تخلط بلطف مع ترك المعكرونة تمتص الصلصة التي تم إنشاؤها بواسطة زيت الزيتون والطماطم. اضبطي التوابل وقدميها.
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