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إيلاف: يمكن بسهولة تحويل القليل من بقايا لحم الضلوع (RIBEYE) (أو اللحوم الأخرى) إلى طبق سلطة أو معكرونة لذيذة.

المقادير:

500 جرام بابارديل أو غيرها من المعكرونة من اختيارك.

بقايا اللحوم - في هذه الحالة لحم ضلوع ، مقطعة إلى شرائح أو قطع كما يحلو لك.

250 جرام طماطم كرزية

2 كراث

1 فلفل حار أو أكثر إذا أردت

2 فص ثوم مفروم

2 حفنة من الأعشاب المختلطة من اختيارك - في هذه الحالة الكزبرة والثوم المعمر والريحان

زيت الزيتون

الملح والفلفل حسب الذوق

طريقة العمل:

سخني زيت الزيتون في مقلاة واقلي الطماطم المقطعة إلى أنصاف حتى تكتسب القليل من اللون وتصبح طرية.

قلبيها على نار هادئة وأضيفي الكراث والثوم والفلفل الحار - قد تحتاجين إلى إضافة القليل من الزيت.

بمجرد أن ينضج هذا ، أضيفي اللحم البقري والأعشاب والبابارديل (مطبوخ جيدًا - حيث سينتهي الطهي في المقلاة).

تخلط بلطف مع ترك المعكرونة تمتص الصلصة التي تم إنشاؤها بواسطة زيت الزيتون والطماطم. اضبطي التوابل وقدميها.