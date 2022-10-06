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إيلاف: نقدم لك طريقة عمل السلمون المسلوق، وصفة سهلة التحضير ومذاق متفرد.

المقادير:

2 فيليه سلمون

1-2 ملاعق كبيرة من بذور البرنود / أو بذور الشمر

ملح فلفل

مكونات سائل السلق:

2 سيقان كرفس ، مشطورة الى نصفين

1 بصلة متوسطة مقطعة أرباع

1 بصل أخضر

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ورقة غار

1 ملعقة كبيرة من العرعر

حفنة من الشبت

1 كوب نبيذ أبيض

4 أكواب ماء

طريقة العمل:

تُغلى جميع المكونات برفق في قدر كبيرة وتُترك على نار خفيفة لمدة 25 دقيقة. ترفع الوعاء عن النار يوضع السمك في السائل الساخن. يغطى الوعاء ويترك لمدة 10 دقائق.

أخرجي السمك وتحققي للتأكد من نضجه بالكامل. (يجب أن يتقشر اللحم ويظهر معتمًا طوال الوقت).

قدمي السمك ساخناً مع صلصة الخيار:

1 خيار مقشر ومقطع مكعبات صغيرة

2 ملاعق كبيرة شبت مفروم ناعم

1-2 ملاعق كبيرة كراث مفروم ناعم

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1/2 ملعقة صغيرة من قشر الليمون

1 سيرانو فلفل حار ، بذور ومكعبات صغيرة

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملح وفلفل

اجمعي كل شيء في وعاء. تذوقي واضبطي التوابل حسب رغبتك.

