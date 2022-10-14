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إيلاف: نقدم لك طريقة اعداد سمك السلمون بالصلصة اليابانية وهو نوع لذيذ من المقبلات سهلة التحضير للغاية!

المقادير:

قطعتان من السلمون منزوع الجلد

1 أفوكادو مقطع لمكعبات مرتبة

1/2 مانجو مقطعة لمكعبات مرتبة

1 كراث كبير مفروم ناعماً

شرائح الفلفل الحار الطازجة حسب الرغبة

1/2 خيار ، مقطع مكعبات

2 بصل أخضر مفروم ناعماً

حفنة من الكزبرة الطازجة المفرومة

للتقديم: 2 ورق خس كبير وشرائح ليمون

صلصة يابانية: 1/2 ديسيلتر صلصة الصويا ، 1/4 ديسيلتر عصير يوزو ، 1/4 ديسيلتر بونزو ، 1 فص ثوم طازج ، شراب السكر حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

أولاً ، عليك التأكد من تجميد السلمون لمدة 24 ساعة على الأقل. أخرجيه من الفريزر واتركيه ليذوب في الثلاجة. افرميه جيدًا بينما لا يزال مجمداً قليلاً - وبهذه الطريقة يسهل التعامل معه.

يمكنك الآن تحضير جميع الخضروات وخلطها معًا ، اتركي الأفوكادو للنهاية كي لا يصبح بنيًا!

عندما تكونين جاهزًة لتقديم كل ما عليك فعله هو إضافة السلمون المفروم والأفوكادو والتتبيلة اليابانية.

قدميها على ورقة خس مع قطعة من الليمون الحامض ورشي عليها بعض التتبيلة الإضافية.