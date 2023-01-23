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إيلاف: طريقة عمل سمك القد مع البازلاء بالصلصة البيضاء

المقادير:

2 شرائح من سمك القد

2 شرائح لحم ديك رومي مقدد، مقلي

4 حبات جزر صغيرة مع قطعة زبدة



بيوريه البازلاء:

كيس صغير من البازلاء المجمدة ، 1 فص ثوم ، 1 دجاجة

مكعب مرقة

للتقديم: مخلل خيار



الصلصة:

1 كراث كبير مقطع

1 ديسيلتر من الخل

1/2 ديسيلتر ماء

150 جرام زبدة

1 ملعقة كبيرة طحين

2 ديسيلتر من مرق السمك أو الدجاج

ملح وفلفل حسب الرغبة

طريقة العمل:

تبلي ولفي شرائح سمك القد في ورق زبدة ، ثم لفها بورق الألومنيوم واتركيها في الثلاجة لمدة ساعة إلى ساعتين.

توضع رزم سمك القد في صينية خبز عميقة (نصفها مملوءة بالماء) وتخبز في فرن مسخن مسبقًا (180 درجة مئوية) لحوالي 20-30 دقيقة حسب الفرن.

في هذه الأثناء ، تُسلق البازلاء لفترة وجيزة وتُهرس بمكعب مرقة وثوم وقطعة من الزبدة.

سخني قطعة من الزبدة في مقلاة وأضيفي 1 ديسيلتر من الماء - ثم أضيفي الجزر واطهيه لمدة 10 دقائق.

لتحضير الصلصة: أضيفي الكراث المفروم إلى قدر صغير مع الخل والماء وسخنيه حتى يتبقى 1 ملعقة كبيرة أو ملعقتين فقط. الآن نضيف الزبدة وعندما يتذوب يضاف الطحين.

سخني المزيج وأضيفي مرق الدجاج حتى يصبح قوامه ناعمًا. تتبل حسب الذوق.

عندما ينضج السمك ، ما عليك سوى تجميع الطبق.



إذا اخترت مخلل الخيار الخاص بك ، عليك ببساطة تقطيعه إلى شرائح ثم في قدر ، تُسخن 1 ديسيلتر من الخل مع 1/2 ديسيلتر من الماء ، 1 ملعقة كبيرة سكر - تغلي حتى يذوب السكر وتسكب فوق الخيار. اتركيها في الثلاجة حتى تصبح جاهزة للاستخدام.

