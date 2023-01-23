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إيلاف: طريقة عمل سلطة لحم مشوي مع الكسكس الخشن.

المقادير:

1 رطل كتف خروف

ملح وفلفل

1/2 كوب كسكس خشن مطبوخ حتى يصبح طريًا

4 أكواب من الخضر الربيعية المتنوعة

1 كوب طماطم كرزية ، مقطعة إلى أنصاف

1/2 كوب خيار مقطع

1/3 كوب جبنة فيتا مفتتة

1/4 كوب بصل أحمر مقطع

أسافين الجير

1/2 كوب ريحان وأوراق نعناع



الصلصة:

1/2 كوب أوراق نعناع ، مفرومة ناعماً

1/2 كوب من أوراق الريحان ، مفرومة ناعماً

1/2 ملعقة صغيرة كمون مطحون

2 ملاعق كبيرة خل

1/2 ملعقة صغيرة عسل

1 ملعقة صغيرة خردل ديجون

1/3 كوب زيت زيتون بكر ممتاز

ملح

طريقة العمل:

يتبل لحم الخروف بالملح والفلفل.يشوى حتى يصبح متوسطة الندرة ، 145 درجة فهرنهايت.

تحضر الصلصة عن طريق خلط الأعشاب والكمون والخل والعسل والديجون وزيت الزيتون. يضاف القليل من الملح وتضبط التوابل حسب الذوق.

على طبق التقديم نرتب الخضار ثم الكسكس والطماطم والخيار والفيتا والبصل. ترش القليل من الصلصة ثم يوضع فوقها لحم الضأن وتضاف المزيد من الصلصة. يزين الطبق مع المزيد من الأعشاب الطازجة وعصير الليمون

