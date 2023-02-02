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المقادير

علبتان من عجينة "باف بايستري" الجاهزة للاستخدام

نصف كيلوغرام من صدر الدجاج منزوع الجلد والعظم - مسلوق ومفتت

بصلة متوسطة الحجم - مقطعة مكعبات صغيرة

فصان من الثوم - مفرومان فرماً صغيراً جداً

كوب من الفطر الأبيض الطازج - مقطع

كوب من الذرة المسلوقة

كوب من جبنة موزاريلا المبشورة

ربع كوب من جبنة شيدر المبشورة

كوب من كريمة الطبخ

ثلاثة ملاعق من الزبدة

ربع ملعقة من الفلفل الأبيض

ربع ملعقة من الفلفل الأسود

رشة من جوزة الطيب

ملح بحسب الرغبة

بقدونس - مفروم للزينة

لوجه الفطيرة

صفار بيضة

ثلاثة ملاعق من كريمة الطبخ

رشة من الفلفل الأسود

رشة من الفلفل الأبيض

ملح بحسب الرغبة

طريقة التحضير

نضع الزبدة في قدر على نار متوسطة، نقلي فيها البصل المقطع ثوانٍ قبل أن نضيف الثوم المفروم.

نقلب قليلًا ثم نضيف الفطر المقطع.

نستمر في تقليب المكونات دقيقتين قبل أن نضيف قطع الدجاج المفتتة، وبعدها الذرة ثم الفلفل وجوزة الطيب والملح.

نترك الخليط ليمتص بالنكهات قبل أن نضيف كوب الكريمة.

نغطي القدر ليغلي المزيج خمس دقائق، ثم نرفعه عن النار ونضعه جانبًا ليبرد.

ندهن قالباً مستديرًا أو مستطيلًا بالقليل من الزبدة.

نضع طبقة من العجينة فوق سطح رخامي ونرقها قليلًا بالشوبك، ثم نمدها في الصينية. نقطع الاطراف الجانبية الزائدة من العجينة بسكين حادة، ثم نحدث ثقوباً في العجينة الممدودة.

نوزع حشوة الدجاج بالتساوي على كل الصينية.

نرش جبنة موزاريلا وشيدر فوق الحشوة.

نمد الطبقة الثانية من العجينة بعد أن نفردها بنفس الطريقة.

بواسطة الاصابع، نقفل أطراف العجينة جيدًا ونقرصها لتصبح حوافها مجدولة.

ندهن سطح الفطيرة بخليط البيض والكريمة بفرشاة الطبخ.

نحدث شقوقاً طولية في سطح الفطيرة بسكين حادة.

نضع صينية الفطيرة في فرن محمى مسبقا بحرارة 180 درجة مئوية مدة 20 دقيقة حتى تنضج من الأسفل ويشقر سطحها.

تزين بالبقدونس المفروم وتقدم بجانب طبق من سلطة الخضار الطازجة .

لسلق الدجاج

نغسل الدجاج جيدًا ونضعه في مصفاة .

في قدر، نضع كمية كافية من الماء والقليل من الملح مع نصف قشرة ليمونة وجزرة و6 حبات هيل وبصلة متوسطة الحجم وعود من القرفة وحبات من البهار الاسود.

عندما يغلي هذا المزيج، نضيف الدجاج. نغطي القدر ونخفف النار. بعد نصف ساعة نتأكد إن نضج الدجاج.

