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المقادير:

• 800 جرام من لب اليقطين ، مقطع إلى مكعبات صغيرة

• 1 ملعقة صغيرة سكر ناعم

• 100 جرام زبدة

• حفنة صغيرة من أوراق المريمية ، حوالي 20 ، مفرومة خشنة

• 350 غ من السباغيتي المجففة

• عصير 1 ليمونة

• 50 جرام جبن بارميزان مبشور

طريقة العمل:

• توضع مكعبات اليقطين في قدر متوسط الحجم بغطاء محكم. يرش فوقه السكر بالإضافة لرشة ملح وفيرة و 6 ملاعق كبيرة من الماء.

تغطى المقلاة وتوضع على نار متوسطة ويترك اليقطين ليستوي على البخار مع التقليب بين الحين والآخر لمدة 10-15 دقيقة أو حتى يصبح طريًا مع الإحتفاظ بشكله. قد تحتاج إلى إضافة ملعقة أو اثنتين من الماء أثناء الطهي ،في حال جفت المقلاة. ترفع المقلاة عن النار وتترك جانباً؟

• أثناء طهي اليقطين ، تقلب الزبدة والمريمية في قدر صغير وتسخن برفق حتى تصبح الزبدة رغوة ، ثم تطفأ النار. يسلق السباغيتي في قدر كبير من الماء المملح لمدة 10 دقائق حتى ينضج. عندما ينضج السباغيتي ، نحتفظ بالقليل من ماء الطهي جانباً، يصفى الإسباجيتي ويعاد إلى المقلاة.

• توضع زبدة المريمية على نار عالية حتى تصدر أزيز ، ثم يسكب عصير الليمون وتترك تتناثر لمدة ثانية. نقلب اليقطين ، الزبدة المذابة ، 3-4 ملاعق كبيرة من ماء المعكرونة ونصف جبن البارميزان مع السباغيتي. يتبل بسخاء بالملح والفلفل ويقدم مع البارميزان المتبقي ليُرش عليه.