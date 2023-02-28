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المقادير:

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

3 فصوص ثوم مفرومة

1 بصلة حمراء كبيرة مقطعة شرائح رقيقة

2 سيقان كرفس مفرومة ناعماً

2 جزر متوسط الحجم مقشر ومفروم ناعماً

حبتان من الفلفل الأحمر ، مقطعة قطعاً خشنة

1 ملعقة صغيرة كمون مطحون

1 ملعقة صغيرة مسحوق فلفل حار

ملح وفلفل حسب الرغبة

800 جرام طماطم مفرومة معلبة

400 غرام من الفاصوليا الحمراء ، مصفاة ومغسولة

100 غ من العدس الأحمر

400 غ من فول الصويا المفروم المجمد

250 مل مرق خضار



للتقديم: أرز ، كزبرة ، رقائق فلفل حار ، عصير ليمون ، شرائح أفوكادو



طريقة العمل:

يسخن زيت الزيتون في قدر كبيرة.

يُقلى الثوم والبصل والكرفس والجزر والفلفل لبضع دقائق على نار متوسطة حتى ينضج.

يضاف الكمون ومسحوق الفلفل الحار والملح والفلفل ويقلب.

تُسكب الطماطم المفرومة والفاصوليا والعدس وفول الصويا ومرق الخضار.

تترك على لانار لتنضج لمدة 25 دقيقة.

تقدم مع أرز بسمتي مطهو على البخار ، وبعض الكزبرة الطازجة ، وعصير الليمون الحامض ، ورشات من رقائق الفلفل الحار ، وبعض شرائح الأفوكادو.

