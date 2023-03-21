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إيلاف: تتميز مائدة شهر رمضان بتفردها بأشهى الأطباق المحضرة بعناية باستخدام أجود المكونات، ويعتبر سمك السلمون النرويجي من أفضل الأطباق للصائم التي تتميز بغناها بالمواد الغذائية والبروتين الذي يساهم بتزويده بالطاقة اللازمة، وفيما يلي نقدم لكم بعض الوصفات المختارة بأيدي أمهر الطهاة لتستمتعوا بتحضيرها في رمضان.



سمك السلمون النرويجي المتبل بالزيتون الأسود مع صلصة الأفوكادو الحارة



المكونات

• 100جرام من شرائح سمك السلمون النرويجي منزوع الجلد والعظم

• 110جرام ملح

• 105جرام سكر

• 200جرام زيت زيتون بكر ممتاز

• 3 حبات أفوكادو

• فلفل

• 500جرام زيتون أسود



طريقة التحضير:

1. يُخلط الزيتون مع توت العرعر المسحوق والفلفل المطحون والملح للحصول على تتبيلة.

2. يُسكب على السلمون ويترك لينقع فيه لمدة يومين في الثلاجة.

3. يقلب عدة مرات أثناء ذلك.

4. يُغسل السلمون ويُزال الجلد، ويُقطع إلى شرائح سمكها 1 سم، ويُقشر الأفوكادو.

5. توضع نصف حبة أفوكادو على جانب واحد ويخلط الباقي بزيت الزيتون والملح والفلفل والقليل من الماء لعمل البيوريه.

6. يُقطع النصف المتبقي إلى شرائح ويتبل بالملح ومسحوق الفلفل الحار وزيت الزيتون.

يوضع القليل من بيوريه الأفوكادو في طبق التقديم وتوضع عليها قطع الأفوكادو المتبلة.

7. تُخلط شرائح السلمون المتبل بالزيت مع الزيتون (لعمل صلصة الزيتون، يُحمص الزيتون في الفرن على 200 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة مع زيت الزيتون البكر الممتاز ثم يخلط).

8. يقدم في طبق ملائم.



نصيحة الشيف:

بمجرد تتبيل السلمون، قد يُحفظ في الثلاجة لمدة أسبوع على الأقل. بمجرد أن يصبح جاهزًا، يمكن تقطيعه أفقيًا (شرائح طويلة جداً)، ويُحشى بالأفوكادو ثم يُلف.





سمك السلمون النرويجي مع الخضروات في الفرن

يُعتبر سمك السلمون النرويجي المخبوز بالفرن وجبة مفضّلة للجميع.



المكونات:

• 600جرام من شرائح سمك السلمون النرويجي منزوع الجلد والعظم.

• 1فلفل رومي أحمر

• 8حبات طماطم كرزية

• 3ملاعق كبيرةزيت الزيتون

• ملح وفلفل

• 1بصل حمراء

• 0.5كراث

• 1جزر

• 0.5حبة كوسا

• 1رشة زعتر مجفف

• 1رشة أوريغانو

• رقائق الألومنيوم



يقدم مع

• الكريمة الحامضة الخفيفة



طريقة التحضير:

1. يُسخَن الفرن على 200 درجة مئوية.

2. يقطع السلمون إلى قطع.

3. يقطع البصل الأحمر إلى شرائح، ويقطع الفلفل الرومي إلى قطع، ويُقطع الكرات والجزر والكوسا.

4. يُخلط زيت الزيتون والزعتر والأوريغانو والخضروات في وعاء وينقل المزيج في طبق مخصص للفرن.

5. تُرش ملعقتين كبيرتين من الماء فوق الخضروات ويغطى المزيج بسمك السلمون.

6. يتبل بالملح والفلفل، ويغطى الطبق بورق الألومنيوم.

7. يُخبر في الفرن لمدة 35 دقيقة تقريباً.

8. يُقدّم الطبق مع الكريمة الحامضة إلى جانبه.



ملاحظة: يمكن استبدال الخضروات والأعشاب حسب الرغبة. كما يمكن إضافة صلصة الفلفل الحار أو صلصة الصويا أو عصير الليمون إلى السلمون لإضفاء نكهة إضافية.



سمك السلمون النرويجي المقلي مع البطاطا المهروسة

سوف تستمتع العائلة بأكملها بهذا الطبق اليومي السهل مع سمك السلمون النرويجي والبطاطاؤالمهروسة. فهو سريع ويمكن تحضيره بسهولة باستخدام السمك والخضروات المفضلة لديكم.



المكونات

• 600جرام من شرائح سمك السلمون النرويجي منزوع الجلد والعظم

• زبدة

• ملح وفلفل



البطاطا المهروسة

• 6حبات بطاطا

• 1ديسيلترحليب

• 1ملاعق كبيرة زبدة

• ملح وفلفل



يقدم مع:

• بروكلي



1. يُقطع السلمون إلى قطع ويتبل بالملح والفلفل.

2. يقلى في الزيت لحوالي 3 دقائق على كل جانب.



البطاطا المهروسة

1. تُقشر البطاطا وتُقطع إلى مكعبات، وتُطهى في ماء غير مملح حتى تصبح طرية.

2. تُصفّى جيدًا وتُهرس ويُضاف إليها الحليب حتى يصبح قوامها ناعماً.

3. تُضاف الزبدة وتُتبل بالملح والفلفل.

4. يُقدم السلمون المقلي مع البطاطس المهروسة والبروكلي المطهو على البخار.









