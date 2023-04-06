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في اليوم السادس عشر من الشهر الكريم، تمتد مائدة آسيوية، نجمها طبق اللحم المنعولي، أو ما يسمى "مونغوليان بيف"، ومعه طبقة سلطة من خس لولو روزا الداكن. أما حلى هذا اليوم فهي مهلبية النشاء بالفستق الحلبي.

منغوليان بيف بالخضار والأرز الأبيض

المكونات والمقادير

نصف كيلوغرام من فيليه البقر مقطع شرائط

حبتان من الفليفلة الخضراء

حبتان من الفليفلة الصفراء

حبة من الفليفلة الحمراء

حبتان من الجزر

بصلة مقطعة جوانح

نصف كوب من الكراث مقطع شرائط

فصان من الثوم مهروسان

ملعقة طعام من بذور السمسم المحمص

ملعقتا طعام من صلصة الصويا

ملعقتا طعام من الزيت النباتي

ملعقة طعام من الزبدة

نصف ملعقة من البهار الأبيض

ملعقة من البهار الأسود

ملعقة من مسحوق الدجاج

ملعقة طعام من زيت السمسم

ربع كوب من صلصلة المحار (oyster)

ملح بحسب الرغبة

لصلصلة تخليل اللحم

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من زيت السمسم

ملعقة طعام من نشا الذرة

كوب من الماء

بصل أخضر وكزبرة خضراء للزينة

طريقة التحضير

أولًا، نحضر صلصلة التخليل بمزج كل مكونات الصلصة وننقع شرائط اللحم فيها نصف ساعة

في قدر على النار، نقلي البصل والثوم المهروس ونقلب قليلا ثم نضيف شرائط اللحم مع الاستمرار في التقليب حتى يتغير لونها وتنضج على نار عالية

فوق اللحم، نضيف الخضراوات بعد تقطيعها طوليا مثل شرائط اللحم ونقلب جيدا حتى تنضج نصف نضوج

نضيف الملح والبهارات ومسحوق الدجاج وصلصة الصويا وصلصة المحار وزيت السمسم

نقلب المكونات جيدا قبل نقلها الى طبق التقديم

نرش السمسم فوق الخليط

نزين بشرائط البصل الأخضر والكزبرة الخضراء

يقدم هذا الطبق مع الأرز الأبيض

سلطة لولو روزا والفليفلة الملونة

المكونات والمقادير

كوبان من خس لولو روزا مقطعة بحسب الرغبة

كوب من الفليفلة الملونة المقطعة

جزرة مبشورة

فص ثوم مهروس

ملعقتان من زيت الزيتون

4 ملاعق من الخل البلسمي

ملح بحسب الرغبة

طريقة التحضير

في وعاء التقديم، نضع كل المكونات ونخلطها

في وعاء صغير، نمزج الزيت والملح والخل البلسمي جيدا

نصب الصلصة فوق طبق السلطة

المهلبية بالفستق

المكونات والمقادير

4 اكواب من الحليب السائل

كوب من الفستق الحلبي المطحون خشنًا

5 ملاعق طعام من نشاء الذرة

نصف كوب من السكر

علبة من القشدة

ملعقة كبيرة من ماء الزهر

نصف ملعقة صغيرة من المستكة المطحونة

طريقة التحضير