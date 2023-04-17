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إنه اليوم 26 من رمضان. فيما يقترب عيد الفطر السعيد، نقترب من نهاية الموائد الرمضانية العامرة بالبركة. اليوم، طبقنا الرئيسي هو الكباب بصلصلة الكرز، ومعه سلطة الخرشوف بالبازيلا والجزر، وأخيرًا نتحلى بمبروشة المشمش.

الكباب بالكرز

المكونات والمقادير

للكباب

نصف كيلوغرام من اللحم المفروم ناعمًا

بصلة وسط مقطعة مكعبات صغيرة جدًا

ملح بحسب الرغبة

ملعقة صغيرة من البهار الحلو

لصلصة الكرز

نصف كوب من عصير الكرز الطازج

كوبان من مربى الكرز الأحمر والأسود وكرز الوشنى

بصلة متوسطة مقطعة مكعبات صغيرة

ملعقة طعام من الزبدة

ملعقتا طعام من الزيت النباتي

ملعقتا طعام من دبس الرمان

ملعقة من معجون الطماطم

ملعقة من صلصة تاباسكو

نصف ملعقة من الفلفل الأسود

رغيفان من الخبز مقطعان مثلثات

بقدونس للزينة

مكسرات محمصة للزينة

رمان للزينة

طريقة التحضير

ندعك اللحم مع الملح و البهار والبصلة المفرومة لنحصل على كباب ثم نشكلها كرات متوسطة أو أصابع

نشك الكرات والأصابع بأعواد الشوي ونشويها على الفحم أو نضعها في الفرن أو نقليها في زيت وفير

في قدر على النار، نضع الزبدة والزيت ثم نضيف البصل المقطع ونقلب حتى يذبل البصل

نضيف دبس الرمان ومعجون الطماطم وصلصلة تباسكو والفلفل الاسود والملح، ثم عصير الكرز مع مربى الكرز ويترك المزيج حتى يغلي ربع ساعة ثم نخفف النار

نضيف الكباب ونتركه يغلي في صلصلة الكرز 10 دقائق

نقطع الخبز مثلثات، ونرصفها في طبق التقديم

نسكب قطع الكباب ونسقي الخبز بصلصة الكرز ثم نزين بالبقدونس و المكسرات وحبات الرمان

سلطة الخرشوف بالبازيلا والجزر

المكونات والمقادير

6 إلى 8 حبات من كعب الخرشوف

كوب من الجزر المسلوق المقطع مكعبات صغيرة

نصف كوب من البازيلا المسلوقة

ربع كوب من زيت الزيتون

نصف كوب من عصير الليمون

نصف ملعقة من الثوم المهروس

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض

ملح بحسب الرغبة

بقدونس للزينة

طريقة التحضير

في قدر على النار، نسخن الماء ونضع أكعاب الخرشوف مع نصف كمية عصير الليمون ونصف كمية الزيت ونتركها تنضج

نرش القليل من الملح والفلفل الأبيض

نخلط البازيلا والجزر مع عصير الليمون والملح والفلفل الأبيض والزيت والثوم

عندما تنضج حبات الخرشوف وتبرد، نرصفها في طبق التقديم ونحشو كل حبة بخليط الجزر والبازيلا

نزين بالبقدونس المفروم



مبروشة المشمش

المكونات والمقادير

3 اكواب وربع من الدقيق الأبيض

نصف كوب من السكر الناعم

ثلث كوب من الزيت النباتي

160 غرام من الزبدة بحرارة الغرفة (ثلاثة ارباع الكوب تقريبًا)

بيضتان

ملعقة طعام من خميرة الخبز (بايكينغ باودر)

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة صغيرة من الخل

ملعقة صغيرة من بشر الليمون

رشة ملح

مربى المشمش بحسب الحاجة

طريقة التحضير