قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: عشاء مع مجموعة متنوعة من الأطباق هو فكرة رائعة للصغار والكبار على حد سواء لأنه يوفر خيارات ترضي الجميع.

كما أنه يشجع التفاعل الاجتماعي والتجريب مع الأطعمة الجديدة، والتي يمكن أن تكون ذات أهمية خاصة للأطفال.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تقديم قائمة متنوعة يمكن أن تضمن حصول الجميع على العناصر الغذائية التي يحتاجونها لنظام غذائي متوازن.

طريقة عمل الرز الحار لأربعة أشخاص:

المقادير:

2 كوب أرز سونا مسوري صغير أو أرز بسمتي

1 كوب بازلاء حمام (توفار ليلفا) أو بازلاء خضراء

حبتان من الطماطم الناضجة ، مفرومة تقريبًا

2 كوب ماء ، يضاف نصف كوب أكثر للأرز البسمتي المعتق

نصف كوب زيت طبخ

4 حبات بطاطس ذهبية صغيرة يوكون ، اختياري



البهارات

4-5 حبات فلفل ، اختياري

2-3 فصوص قرنفل، اختياري

¼ ملعقة صغيرة من بذور الكمون

2 حبة هيل أخضر ، اختياري

2 ملاعق صغيرة من معجون الزنجبيل والثوم ، أو الزنجبيل والثوم المبشور

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون والكزبرة

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار كشمير ، إذا كنت تحب التوابل

½ ملعقة صغيرة مسحوق كركم

رشة جارام ماسالا ، اختياري

1 ملعقة صغيرة ملح ، أو حسب الرغبة



2-3 فلفل أخضر

حفنة من الكزبرة المفرومة

1 ملعقة كبيرة نعناع طازج أو نعناع مجفف



بصل رايتا

1 1/2 كوب زبادي عادي ويفضل الزبادي الهندي

نصف كوب بصل أحمر مقطع شرائح رقيقة

½ فلفل أخضر مفروم اختياري

1 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة

ملح حسب الرغبة

طريقة العمل

اغسلي الرز وانقعيه في الماء. في هذه الأثناء ، سخني الزيت على نار متوسطة وأضيفي التوابل الكاملة واطهيه لبضع ثوان أو حتى تفوح رائحته. أضيفي معجون الزنجبيل والثوم وجميع البهارات البودرة ما عدا جارام ماسالا. أضيفي الطماطم والبطاطس والبازلاء.

اطبخي الخليط حتى يبدأ الزيت في التحرر وتلين الطماطم.

يُضاف الرز والماء وجارام ماسالا والفلفل الأخضر والكزبرة والنعناع. اخلطيها جيدا. ثم توضع في قدر الضغط مع إختيار إعداد الضغط المنخفض لمدة 12 دقيقة مع إطلاق البخار الطبيعي.

تقدم مع رايتا (صلصة الزبادي الهندية).

رايتا البصل

اخفقي الزبادي في وعاء تحضير متوسط حتى يصبح ناعمًا. يضاف البصل والفلفل الحار والكزبرة والملح. تخلط حتى تمتزج جيدا. تقدم بكميات كبيرة أو تغطى وتوضع في الثلاجة حتى تصبح جاهزة للاستخدام.

