اللوبياء بالسلق طبق يجمع نكهتين محببتين في آن واحد. ليس الأمر مطروقاً كثيراً في نوعين من الخضار نادرًا ما يجتمعان.

المكونات والمقادير

  • كوب من حبوب اللوبياء الرفيعة (مسّلات) منقوعة في الماء البارد ليلة كاملة
  • بصلة متوسطة الحجم مقطعة مكعبات صغيرة
  • ربطة من السلق
  • 6-8 فصوص من الثوم، مهروسة
  • ملعقة طعام من الكزبرة اليابسة
  • ملعقة صغيرة من معجون الفلفل الأحمر الحار
  • عصير ليمونة
  • نصف باقة من الكزبرة الخضراء، مفرومة
  • ربع كوب من زيت الزيتون
  • ملح بحسب الرغبة

طريقة التحضير

  • نفصل أوراق السلق عن الاضلاع ونفرم الكل فرمًا خشنًا
  • نضع اللوبياء والسلق في طنجرة الضعط ونسلق 6 دقائق
  • نصفي السلق واللوبياء جيدا ونعصر المزيج قليلا باليد لنتخلص من الماء الزائد
  • في قدر على النار، نسخن الزيت ثم نضيف مكعبات البصل ونقلبها حتى تذبل
  • نضيف الثوم المهروس والكزبرة اليابسة ومعجون الحر ونصف كمية الكزبرة الخضراء المفرومة والملح بحسب الرغبة
  • نقلب هذه المكونات دقيقتين ثم نضيف اللوبياء والسلق
  • نقلب الخليط ونتركه على نار هادئة 15 دقيقة
  • نضيف باقي الكزبرة المفرومة ونقلب قليلا ونرفع القدر عن النار
  • نسكب في طبق التقديم ونقدم مع شرائح الخبز
  • يمكن إضافة عصير الليمون أو شرائح الليمون
  • يؤكل هذا الطبق باردًا أو ساخنًا