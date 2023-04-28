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اللوبياء بالسلق طبق يجمع نكهتين محببتين في آن واحد. ليس الأمر مطروقاً كثيراً في نوعين من الخضار نادرًا ما يجتمعان.

المكونات والمقادير

كوب من حبوب اللوبياء الرفيعة (مسّلات) منقوعة في الماء البارد ليلة كاملة

بصلة متوسطة الحجم مقطعة مكعبات صغيرة

ربطة من السلق

6-8 فصوص من الثوم، مهروسة

ملعقة طعام من الكزبرة اليابسة

ملعقة صغيرة من معجون الفلفل الأحمر الحار

عصير ليمونة

نصف باقة من الكزبرة الخضراء، مفرومة

ربع كوب من زيت الزيتون

ملح بحسب الرغبة

طريقة التحضير