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اللوبياء بالسلق طبق يجمع نكهتين محببتين في آن واحد. ليس الأمر مطروقاً كثيراً في نوعين من الخضار نادرًا ما يجتمعان.
المكونات والمقادير
- كوب من حبوب اللوبياء الرفيعة (مسّلات) منقوعة في الماء البارد ليلة كاملة
- بصلة متوسطة الحجم مقطعة مكعبات صغيرة
- ربطة من السلق
- 6-8 فصوص من الثوم، مهروسة
- ملعقة طعام من الكزبرة اليابسة
- ملعقة صغيرة من معجون الفلفل الأحمر الحار
- عصير ليمونة
- نصف باقة من الكزبرة الخضراء، مفرومة
- ربع كوب من زيت الزيتون
- ملح بحسب الرغبة
طريقة التحضير
- نفصل أوراق السلق عن الاضلاع ونفرم الكل فرمًا خشنًا
- نضع اللوبياء والسلق في طنجرة الضعط ونسلق 6 دقائق
- نصفي السلق واللوبياء جيدا ونعصر المزيج قليلا باليد لنتخلص من الماء الزائد
- في قدر على النار، نسخن الزيت ثم نضيف مكعبات البصل ونقلبها حتى تذبل
- نضيف الثوم المهروس والكزبرة اليابسة ومعجون الحر ونصف كمية الكزبرة الخضراء المفرومة والملح بحسب الرغبة
- نقلب هذه المكونات دقيقتين ثم نضيف اللوبياء والسلق
- نقلب الخليط ونتركه على نار هادئة 15 دقيقة
- نضيف باقي الكزبرة المفرومة ونقلب قليلا ونرفع القدر عن النار
- نسكب في طبق التقديم ونقدم مع شرائح الخبز
- يمكن إضافة عصير الليمون أو شرائح الليمون
- يؤكل هذا الطبق باردًا أو ساخنًا
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