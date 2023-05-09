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إيلاف: مزيج مريح من بودنغ الأرز الكريمي مع الرمان الحلو والفستق.
المقادير:
40 جرام فستق مقشر
800 جرام أرز باللبن معلب
1 حبة فانيليا
2 ملعقة كبيرة بذور رمان
1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
بتلات الورد المجففة
طريقة العمل:
يفرم الفستق ناعماً
يسخن الأرز باللبن.
تقسم الفانيليا وتوضع البذور في الخليط وتقلب.
يقسّم بودنغ الأرز إلى 4 أوعية للتقديم الفردي.
يوضع الفستق على شكل قمر.
ترش بذور الرمان وبتلات الورد حسب الرغبة
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