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إيلاف: جيوب المعجنات اللذيذة ، مثالية لوجبة خفيفة صحية ومرضية.

المقادير:

1 ملعقة كبيرة زيت

200 جرام لحم ضأن مفروم

1-2 ملعقة صغيرة رأس حانوت

50 جرام بازيلاء

30 جرام صنوبر

50 جرام أرز بسمتي

500 جرام عجينة الزبدة

1 بيضة مخفوقة

200 جرام زبادي يوناني

1/2 خيار مفروم ناعماً

طريقة العمل:

في مقلاة ذات غطاء محكم ، سخني بعض الزيت وحمّري اللحم المفروم على نار عالية.

يتبل اللحم بالملح والفلفل وتضاف بهارات رأس الحانوت.

نضيف البازلاء والصنوبر ، ثم الأرز و 200 مل من الماء ونغلي المزيج.

تخفض درجة حرارة الفرن، ثم نغطي المقلاة، ونتركها تطهى لمدة 15-20 دقيقة، أو حتى يتم امتصاص كل الماء.

بمجرد طهيها، يقلب مزيج اللحم / الأرز باستخدام شوكة ويترك ليبرد تمامًا.

توضع ملعقة كبيرة من الخليط في منتصف كل مربع.

يدهن جانبي المربع بالماء برفق ثم نجلب الضلعين المتقابلين لتشكيل مثلث.

تجعد الحواف بالشوكة.

يدهن وجه العجين بالبيض ويخبز في الفرن لمدة 15-20 دقيقة على 180 درجة مئوية.

يخلط الزبادي مع الخيار ويتبلان ويقدمان مع الـ "جيوب الأوزي -OUZI POCKETS".