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إيلاف: أطباق الحساء شهية ولها فوائد متعددة، أولها أنها مفيدة صحياً، وإقتصادية فتكلفتها بسيطة، يمكن تحضيرها مسبقاً والإحتفاظ بها مبردة لتؤكل لاحقاً، كما أن الحساء يغني الجسم بالسوائل، بالإضافة لتقوية جهاز المناعة.

فيما يلي 3 وصفات لأطباق حساء مفيدة ولذيذة.

شوربة البروكلي

• 1 ملعقة كبيرة زبدة

• 2 فص ثوم صغير مفروم

• 1 كراث صغير مفروم

• رأسان صغيران من البروكلي مقطوعان خشناً رغم إزالة الأطراف

• 2 كوب مرق دجاج

الملح والفلفل حسب الذوق

اختياري: يرش ببعض الأعشاب الطازجة

تذوب الزبدة في مقلاة على نار متوسطة. يضاف الثوم والكراث ويطهى لمدة 30 ثانية. يُضاف البروكلي ويُطهى لمدة 30 ثانية أخرى. يغطى بمرقة الدجاج ويتبل قليلا. يُطهى لمدة 15 دقيقة أو حتى ينضج البروكلي.

اتركه يبرد قليلاً ثم انقله إلى الخلاط. امزج حتى تصبح ناعمة جدا. اضبط التوابل إذا لزم الأمر. قدميها دافئة أو باردة.

حساء الجزر

• 4 أكواب جزر مفروم

• 3 أكواب مرق دجاج

• ½ بصل مفروم

• ماء

• 4 فصوص ثوم مهروسة

• 1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

• نصف ملعقة صغيرة من الطرخون المجفف

• 2 ملاعق كبيرة قشدة

الملح والفلفل حسب الذوق

اختياري: يرش بالفستق الحلبي والأعشاب الطازجة

يُمزج الجزر ومرق الدجاج والبصل في قدر كبير. تصب كمية كافية من الماء في الوعاء للتأكد من تغطية المكونات ؛ يضاف الثوم والزعتر والطرخون. يترك السائل ليغلي ، تخفف الحرارة إلى متوسطة-منخفضة ، ويوضع غطاء على القدر ، ويترك الخليط على نار خفيفة حتى يصبح الجزر طريًا جدًا ، لمدة 40 إلى 50 دقيقة.

يُرفع القدر عن النار وتترك الشوربة لمدة 10 دقائق. يهرس الحساء بالخلاط حتى يصبح ناعمًا.

يُعاد القدر إلى درجة حرارة متوسطة حتى يسخن ويضاف الكريمة.



حساء الطماطم

4 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة

1/2 بصلة كبيرة مقطعة إلى أسافين كبيرة

1 علبة طماطم

1 مرق دجاج

الملح والفلفل حسب الذوق

تذوب الزبدة على نار متوسطة في قدر كبيرة.

يُضاف البصل ، والمرق ، وعلبة الطماطم مع عصائرها ، والقليل من الملح والفلفل. جلب إلى يترك على نار خفيفة. طهي بدون غطاء لمدة 40 دقيقة. يقلب من حين لآخر ويضاف ملح إضافي حسب الحاجة.

يُمزج الحساء ، ثم يُتبل حسب الرغبة. ليس من الضروري أن يكون الحساء شديد النعومة ، فبعض القوام يُعد لمسة لطيفة.

اختياري: تضاف القليل من الكريمة.