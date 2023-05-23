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إيلاف: طريقة عمل كعكة الشوكولاتة الفاخرة.



جيلي التوت

100 جرام من توت العليق الطازج أو المجمد

2 ملعقة كبيرة (30 جم) سكر

5 غ من مسحوق الجيلاتين

2 ملعقة كبيرة ماء بارد

كعكة الشوكولاتة

100 جرام طحين

30 جرام مسحوق كاكاو

5 جرام من صودا الخبز

2 جرام ملح

1 بيضة

100 جرام سكر

5 غ من خلاصة الفانيليا

3 ملاعق كبيرة زيت

100 جرام لبن

100 مل ماء مغلي

موس الشوكولاتة البيضاء

230 جرام شوكولاتة بيضاء مقطعة قطع صغيرة

160 جرام كريمة خفق 400 جرام كريمة خفق (35٪ دهون) مبردة

2 ملعقة صغيرة مسحوق جيلاتين

3 ملاعق كبيرة ماء بارد



صقيل الشوكولاتة

100 جرام حليب مكثف محلى

175 جرام شوكولاتة نصف حلوة مقطعة قطع صغيرة

50 جرام سكر

100 مل ماء

10 جرام مسحوق جيلاتين

60 مل ماء بارد

3 ملاعق كبيرة مسحوق كاكاو غير محلى



تحضير هلام التوت

في وعاء صغير يوضع الجيلاتين والماء البارد ويترك لينتفخ لمدة 5-10 دقائق. في هذه الأثناء ، في قدر صغير، يمزج التوت والسكر ونضعهما على نار متوسطة منخفضة. يُغلى المزيج على نار خفيفة ، يُطهى لمدة 5 دقائق ويُرفع عن النار. يخلطي المزيج لعمل صلصة ناعمة. تمر عبر مصفاة لإزالة البذور. يُذوّب الجيلاتين على نار خفيفة جدًا ويُمزج مع هريس التوت.

تغلف صينية دائرية قطرها 20 سم بغلاف بلاستيكي.

يُسكب هريس التوت في الصينية ويُجمد لمدة 4 ساعات على الأقل أو حتى طوال الليل. يغطى بغلاف بلاستيكي بعد الساعة الأولى.

تحضير كعكة الشوكولاتة

يسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية. تُدهن صينية كيك مستديرة مقاس 20 سم بورق زبدة.

في وعاء كبير يخفق الدقيق ومسحوق الكاكاو وصودا الخبز والملح. في وعاء آخر نخلط السكر مع البيض والزيت حتى يتجانسوا.

يخلط اللبن الرائب مع خلاصة الفانيليا. يخلط خليط الدقيق حتى يمتزج جيدًا. يضاف الماء الساخن ويخلط المزيج. سوف يكون للعجين تناسق سائل. نسكب الخليط في الصينية المعدة. اخبزي لمدة 30 دقيقة تقريبًا حتى يتم إدخال عود أسنان في المركز ويخرج نظيفًا أو مع القليل من الفتات. اتركيها تبرد تمامًا - ثم قطعي الكعكة إلى النصف.

تحضير موس الشوكولاتة البيضاء

في وعاء مقاوم للحرارة ، تضاف الشوكولاتة البيضاء و 160 غ من كريمة الخفق.

يوضع الوعاء فوق قدر به ماء يغلي على نار خفيفة حتى تذوب الشوكولاتة بالكامل. في غضون ذلك ، نقوم بإذابة الجيلاتين في الماء البارد ويترك ينتفخ لمدة 5 إلى 10 دقائق. نضع الجيلاتين على نار خفيفة حتى يذوب ونسكبه فوق خليط الشوكولاتة المذابة. نترك خليط الشوكولاتة يبرد تمامًا في درجة حرارة الغرفة.



تجميع الكعكة

تُبطن صينية بحجم 23 سم بورق زبدة وتوضع نصف كعكة الشوكولاتة في منتصف الصينية. يضاف نصف موس الشوكولاتة البيضاء في الأعلى ونملأ الحواف. يضاف جيلي التوت في الوسط ، فوق الموس. تُغطى بطبقة من كعكة الشوكولاتة وتوضع في الفريزر طوال الليل.

تحضير صقيل الشوكولاتة

في وعاء صغير ، يوضع الجيلاتين وربع كوب (50 مل) من الماء البارد ونتركه ينتفخ لمدة 5-10 دقائق. توضع الشوكولاتة في وعاء وتترك جانبًا.

يوضع الماء والسكر والحليب المكثف ومسحوق الكاكاو في قدر. يُغلى المزيج ويُرفع عن النار. يقلب الجيلاتين المتفتح حتى يذوب.

يُسكب مزيج الكاكاو الساخن فوق الشوكولاتة. يترك لمدة 5 دقائق حتى تذوب الشوكولاتة. نستخدم خلاط الغمر ونخلط حتى يصبح ناعمًا. يُنخل التزجيج ويُترك ليبرد إلى 90-95 درجة فهرنهايت (32-35 درجة مئوية) قبل سكبه فوق الكعكة المجمدة.

نخرج الكيك من الفريزر ونستخدم مجفف الشعر لتذويب الحواف. يرفع الكيك من المقلاة ويوضع على رف أو ببساطة على وعاء يوضع فوق ورقة خبز مبطنة بورق برشمان لتجميع الفائض. يُسكب التزجيج على سطح الكيك وحوافه. نستخدم ملعقة لإزالة القطرات ونقل الكيك إلى طبق التقديم ووضعه في الثلاجة لعدة ساعات.

قبل التقديم يذاب الكيك ويرش عليه صقيل الشوكولا .

تزين بالتوت الطازج.