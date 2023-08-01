إيلاف: تشوروز ، معجنات العجين المقلية اللذيذة التي يستمتع بها الكثيرون ، لها تاريخ غني ورائع. الأصل الدقيق لها هو موضوع نقاش، حيث تدعي العديد من البلدان أنها مسقط رأسه.

إحدى النظريات الشائعة هي أنه تم تقديمه لأول مرة بواسطة رعاة إسبان في المناطق الجبلية بإسبانيا. ابتكر هؤلاء الرعاة، الذين يفتقرون إلى الخبز الطازج، وصفة بسيطة باستخدام المكونات الأساسية مثل الطحين والماء والملح، ثم يقلى بعد ذلك على نار مفتوحة. النتيجة كانت معجنات سهلة الصنع، ويسهل حملها، وشكلت وجبة خفيفة سريعة ومرضية خلال رحلاتهم الطويلة.

تنسب نظرية أخرى اختراع التشوروز إلى البحارة البرتغاليين الذين تعلموا الوصفة من التجار الصينيين خلال طرق التنقيب والتجارة. أعاد هؤلاء البحارة الوصفة إلى البرتغال ، ومن هناك انتشرت في جميع أنحاء أوروبا.

بغض النظر عن أصلها الدقيق ، أصبحت الكتشوروز في النهاية حلوى محبوبًة، ليس فقط في إسبانيا والبرتغال ولكن أيضًا في العديد من بلدان أمريكا اللاتينية. مع مرور الوقت ، تطورت وظهرت وصفات إقليمية مختلفة ، وغالبًا ما يتم تقديمها مع صلصات مثل الشوكولاتة أو دولسي دي ليتشي أو الكراميل.

وصفة التشوروز البسيطة:

المكونات:

• 1 كوب ماء

• 2 ملاعق كبيرة من السكر الحبيبي

• ملح 1/2 ملعقة صغيرة

• 2 ملاعق طعام زيت نباتي

• 1 كوب دقيق لجميع الأغراض

• زيت نباتي للقلي

• 1/4 كوب سكر حبيبي (للتغليف)

• 1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة (للتغليف)

طريقة العمل:

• في قدر ، اخلطي الماء والسكر والملح والزيت النباتي. يُغلى المزيج على نار متوسطة مع التحريك لإذابة السكر والملح.

• ارفعي القدر عن النار وأضيفي الدقيق لجميع الأغراض إلى الخليط. قلبيه بقوة بملعقة خشبية حتى تتماسك العجينة وتشكل كرة ناعمة.

• سخني الزيت النباتي في مقلاة عميقة أو قدر على نار متوسطة عالية حتى تصل إلى 375 درجة فهرنهايت (190 درجة مئوية).

• أثناء تسخين الزيت ، قم بإعداد كيس أنابيب مزود برأس كبير على شكل نجمة. يمكنك أيضًا استخدام كيس تخزين بلاستيكي وقطع زاوية لإنشاء كيس أنابيب مؤقت.

• انقلي عجينة التشوروز إلى كيس الأنابيب.

• بمجرد أن يسخن الزيت ، ضعي شرائح العجين في الزيت الساخن بعناية ، وقطعيها إلى الطول المطلوب باستخدام مقص أو سكين. اقلي تشوروز حتى يتحول لونها إلى اللون البني الذهبي ، حوالي 2-3 دقائق لكل جانب.

• أخرجي التشوروز المقلية من الزيت وصفيها على منشفة ورقية لإزالة الزيت الزائد.

• في طبق ضحل ، اخلطي السكر والقرفة المطحونة لتغليف التشوروز.

• بينما لا تزال التشوروز دافئة ، دحرجها في خليط القرفة والسكر حتى يتم تغطيتها بالتساوي.

• قدمي التشوروز دافئة مع صلصة التغميس المفضلة لديك ، مثل الشوكولاتة أو دولسي دي ليتشي.