إيلاف: عندما يبدأ هواء الخريف المنعش وترسم أوراق الشجر بألوان نابضة بالحياة من الأحمر والذهبي، تتحول أفكارنا إلى عطلة الهالوين المخيفة والمبهجة. يتمتع هذا الاحتفال الساحر بتاريخ غني يمتد إلى قرون مضت، ويوجد في قلبه رمز مميز واحد وهو اليقطين.

دعونا نأخذ رحلة عبر تاريخ الهالوين الآسر ونستكشف الدور المحوري الذي يلعبه اليقطين في هذا التقليد الساحر - بما في ذلك ثلاث وصفات قرع شهية.

آلة زمن الهالوين

لقد تطور الهالوين، بمزيجه من الغموض المخيف والصخب المبهج، على مدى آلاف السنين، مستمدًا من تأثيرات ثقافية وتاريخية مختلفة. يمكن إرجاع جذوره إلى مهرجان سامهين السلتي، الذي تم الاحتفال به منذ أكثر من 2000 عام في ما يعرف الآن بأيرلندا والمملكة المتحدة وشمال فرنسا.

شهد السامهين نهاية موسم الحصاد وبداية أشهر الشتاء المظلمة. كان يُعتقد أنه خلال هذا الوقت، كان الحجاب بين الأحياء والأموات في أضعف حالاته، مما يسمح للأرواح بالتجول بحرية.

لدرء هذه الأرواح الشريرة وضمان حصاد وفير للعام التالي، أشعل السيلت النيران وارتدوا الأزياء المصنوعة من جلود الحيوانات. تقدمًا سريعًا نحو الغزو الروماني لهذه الأراضي السلتية، وامتزج مهرجان سامهين مع مهرجانين رومانيين، هما فيراليا وبومونا. كانت فيراليا تكرم الأرواح الراحلة، بينما كان بومونا احتفالاً بإلهة الفواكه والأشجار الرومانية.



دور نجم اليقطين

أصبح اليقطين، وهو قرع متواضع موطنه أمريكا الشمالية، الرمز المثالي لعيد الهالوين. يعد تحوله إلى Jack-o'-Lantern الشهير بمثابة شهادة على اندماج تقاليد العالم القديم وموارد العالم الجديد.

في الأصل، تم استخدام اللفت والبطاطس في أيرلندا واسكتلندا لنحت الوجوه المخيفة ووضعها في النوافذ لدرء الأرواح الشريرة. ومع ذلك، عندما وصل المهاجرون الأيرلنديون إلى أمريكا الشمالية في القرن التاسع عشر، وجدوا أن القرع متاح بسهولة أكبر وأسهل في النحت. وهكذا، وُلد تقليد Jack-o'-Lantern كما نعرفه.

اليوم، تضيء Jack-o'-Lanterns الشرفات والممرات، لتكون بمثابة منارة للاحتفال ووسيلة لإبعاد الأرواح المتجولة. يضفي توهجها المبهج لمسة من السحر على ليلة الهالوين.

ثلاث وصفات سهلة

1. حساء اليقطين

مكونات:

• 1 يقطينة متوسطة الحجم، مقشرة ومقطعة إلى مكعبات

• 1 بصلة مفرومة

• 2 فص ثوم مفروم

• 4 أكواب مرق الخضار

• 1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

• 1/2 ملعقة صغيرة جوزة الطيب

• الملح والفلفل حسب الذوق

• زيت زيتون للقلي



تعليمات:

• في وعاء كبير، يُقلى البصل المفروم والثوم في زيت الزيتون حتى يصبح شفافًا.

• أضيفي مكعبات اليقطين واقليها لبضع دقائق.

• نسكب مرق الخضار ونضيف البهارات.

• يُطهى على نار خفيفة حتى يصبح اليقطين طريًا.

• استخدمي الخلاط الغاطس لهرس الحساء حتى يصبح ناعمًا.

• يتبل بالملح والفلفل ويقدم ساخناً.

2. خبز اليقطين

مكونات:

• 1 و3/4 كوب دقيق لجميع الأغراض

• 1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

• 1/2 ملعقة صغيرة ملح

• 1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

• 1/2 ملعقة صغيرة جوزة الطيب مطحونة

• 1/4 ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

• 1/4 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

• 1/2 كوب زبدة غير مملحة، طرية

• 1 و1/2 كوب سكر حبيبات

• 2 بيضة كبيرة

• 1 كوب هريسة اليقطين المعلبة

• 1/2 كوب ماء



تعليمات:

• سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت (175 درجة مئوية) ثم دهني صينية الخبز بالزبدة.

• في وعاء، اخلطي الدقيق مع صودا الخبز والملح والبهارات.

• في وعاء آخر، اخفقي الزبدة المخففة والسكر معًا حتى يصبح الخليط رقيقًا.

• يُضاف البيض، واحدة تلو الأخرى، ثم يُضاف القرع ويُقلب.

• أضيفي المكونات الجافة تدريجياً إلى الخليط الرطب بالتناوب مع الماء.

• اسكبي الخليط في قالب الرغيف المجهز واخبزيه لمدة تتراوح بين 60 و70 دقيقة، أو حتى يخرج عود الأسنان نظيفًا عند إدخاله في وسط القالب.

• اتركي خبز اليقطين ليبرد قبل تقطيعه وتقديمه.

3. فطيرة اليقطين

مكونات:

• 1 قشرة فطيرة مقاس 9 بوصة (تُباع في المتجر أو تُصنع في المنزل)

• 1 علبة 15 أونصة من هريس اليقطين

• 3/4 كوب سكر محبب

• 1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

• 1/2 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

• 1/4 ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

• 1/2 ملعقة صغيرة ملح

• 2 بيضة كبيرة

• 1 علبة 12 أونصة من الحليب المبخر



تعليمات:

• سخني الفرن إلى 425 درجة فهرنهايت (220 درجة مئوية).

• في وعاء كبير، اخلطي هريس اليقطين والسكر والملح والبهارات معًا.

• يُضاف البيض ويُضاف الحليب المُبخر ويُحرَّك تدريجياً.

• صب الخليط في قشرة الفطيرة.

• اخبزيها في الفرن المسخن مسبقاً لمدة 15 دقيقة، ثم اخفضي درجة الحرارة إلى 350 درجة فهرنهايت (175 درجة مئوية) واخبزيها لمدة 45-50 دقيقة إضافية أو حتى تخرج السكين نظيفة عند إدخالها في المنتصف.

• اتركي فطيرة اليقطين لتبرد قبل تقطيعها وتقديمها.

إليكم الأمر، ثلاثي مثير من المسرات المملوءة باليقطين لجعل موسم الهالوين الخاص بكم أكثر سحراً.

لذا، سواء كنت تقوم بنحت Jack-o'-Lantern، أو إعداد وليمة تحت عنوان اليقطين، أو ببساطة الاستمتاع بجمال الأوراق المتغيرة، تذكر أن اليقطين هو رمز عزيز لهذه العطلة الساحرة ذات التاريخ الغني والمفيد. متنوعة مثل نكهاتها.