إيلاف: الريكوتا هي واحدة من أشهر أنواع الجبن الإيطالي الطازج متعدد الاستخدامات لصنع المعكرونة والكعك وغيرها. تستخدم الريكوتا كذلك لصنع التغميسات والكروستيني وكريمة الريكوتا الحلوة اللذيذة. الاحتمالات لا حصر لها!

اليوم، سنشارككم وصفة الريكوتا المخبوزة سهلة للغاية والتي تعد مقبلات نباتية بسيطة ولكنها لذيذة.

شرائح من الريكوتا الناعمة المرشوشة بالأعشاب، وزيت الزيتون البكر الممتاز والمخبوزة حتى تصبح ذهبية اللون قليلاً من الخارج ومليئة بالنكهة.

لا توجد طريقة للخطأ في هذه الوصفة. لذا دعونا نصنعها معاً!

قائمة المكونات:

جبنة الريكوتا

زيت الزيتون البكر الممتاز

الأعشاب المجففة

مسحوق الثوم

رقائق الفلفل الحار

ملح فلفل

ملاحظة: في هذه الوصفة، يجب أن تكون جبنة الريكوتا صلبة بما يكفي لتقطيعها إلى شرائح. يختلف الملمس من ماركة لأخرى. للحصول على أفضل نتيجة، ينصح بتصفية الريكوتا لإزالة الرطوبة الزائدة.



أسهل طريقة لتصفية الريكوتا هي قلب الحاوية رأسًا على عقب في مصفاة، ووضع المصفاة في وعاء.

يترك الوعاء كما هو ويوضع كل شيء في الثلاجة طوال الليل (أو على الأقل لمدة 4 ساعات).

تقلب الريكوتا والحاوية رأسًا على عقب على صينية خبز، ثم ترفع الحاوية ويقطع الجبن إلى شرائح سميكة.

ترش شرائح الجبن بمسحوق الثوم والأعشاب والتوابل، كما ترش بخفة بزيت الزيتون.

تخبز لمدة 20 دقيقة تقريبًا. تقدم دافئًة مع خبز كروستيني أو الخبز المقرمش!