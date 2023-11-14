إيلاف: يجمع حساء العدس بالجزر السهل هذا بين العدس اللذيذ والجزر الحلو الطري والرائع. إنه حساء سميك القوام ومغذي ولذيذ جدًا.اسمحوا لي أن أبدأ بالقول أن هذه الوصفة قد تكون حساءك المفضل الجديد. لقد قمت بذلك مرتين على التوالي هذا الأسبوع وقد حققت نجاحًا كبيرًا.

إنه حقًا كل ما يمكن أن تريده في طبق دافئ مريح ومغذي، ويكاد يكون من السهل صنعه باستخدام عدد قليل من المواد الغذائية الأساسية في حوالي 35 دقيقة.

العدس فيه الكثير من البروتين النباتي، في حين أن الجزر الطري يطلق نكهته الحلوة وهو رائع ليشعرك بالشبع دون أن يثقل كاهلك.

يمكن صنع كمية كبيرة وتجميد بعضها لوقت لاحق. تقدم مع خبز البانيني المقرمش أو الفوكاشيا الدافئة أو الخبز المحمص على الموقد. إنه الطبق الأمثل خلال ليالي الشتاء الباردة!

قائمة المكونات

العدس الأخضر أو البني

جزر

مرق الخضار

بصلة

ثوم

بهارات (بابريكا، كمون)

الأعشاب (الزعتر، ورق الغار، البقدونس)

معجون الطماطم

زيت الزيتون البكر الممتاز

ملح فلفل

عصير ليمون

المقادير:

½1 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز

1 بصلة متوسطة الحجم مفرومة (أي لون)

2 فص ثوم، مفروم

1 رطل (450 جرام) من الجزر، مقطع إلى شرائح أو مكعبات

½ 1 كوب (250 جرام) عدس أخضر أو بني، مغسول ومصفى

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

½ ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة زعتر مجفف

1 ورقة غار

6 (1.5 لتر) مرق خضار قليل الصوديوم

1 إلى 1 ونصف ملعقة صغيرة ملح ناعم حسب الرغبة

⅛ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة من مسحوق البصل

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون، أو حسب الرغبة

3 ملاعق كبيرة من البقدونس الطازج، المفروم

طريقة العمل:

* سخني الزيت في قدر كبير على نار متوسطة. يُضاف البصل ويُطهى حتى يصبح طريًا وشفافًا، لمدة 5 دقائق تقريبًا، مع تقليل الحرارة إلى درجة منخفضة حسب الحاجة.

* يُضاف الثوم والفلفل الحلو والكمون ويُطهى مع التحريك حتى تفوح رائحته لمدة دقيقة واحدة تقريبًا.

* يُضاف الجزر والعدس ومعجون الطماطم والزعتر وورق الغار والمرق وملعقة صغيرة ملح وعدة حبات من الفلفل الأسود.

* يُغلى المزيج ويُترك على نار خفيفة ويُغطى ويُطهى حتى ينضج العدس لمدة 25 إلى 30 دقيقة.

* أطفئي النار وأضيفي عصير الليمون ومسحوق البصل، وإذا كان الحساء سميكًا جدًا، أضيفي بعض الماء أو المرق للوصول إلى القوام المطلوب.

تذوقي واضبطي التتبيلة حسب ذوقك بإضافة المزيد من الملح أو الفلفل أو المزيد من عصير الليمون إذا رغبت في ذلك.

خطوة اختيارية للحصول على قوام أكثر كريمية: اتركيه يبرد قليلاً، ثم انقلي حوالي كوبين من الحساء إلى الخلاط. اهرسي المكونات حتى تصبح ناعمة، ثم أعيدي الحساء المهروس إلى القدر، وقلبيه حتى يمتزج.

أنهي الطبق بالبقدونس المفروم الطازج، وقدميه مع قليل من زيت الزيتون البكر الممتاز (اختياري)، والكثير من الخبز المقرمش للتغميس أو الخبز المحمص.