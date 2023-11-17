إيلاف: في حساء فول البينتو اللذيذ، تنكسر الفاصوليا وتذوب في مرق الطماطم الغني المليء بالأعشاب والنكهة المدخنة. إنه لذيذ جدًا وكريمي لدرجة أن كل ما تريده هو الخبز المقرمش لتغمسه!

الوصفة تكفي لـ 4 حصص (كوب واحد لكل منهما).

المكونات:

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 بصلة مقطعة إلى مكعبات

1 جزرة مقطعة إلى مكعبات

1 ضلع كرفس، مقطع إلى مكعبات

2 فص ثوم، مضغوط

½ ملعقة كبيرة بابريكا مدخنة

1 ملعقة صغيرة كمون مطحون

1 ملعقة صغيرة أوريجانو مجفف

1 ملعقة صغيرة ريحان مجفف

1 ملعقة صغيرة إكليل الجبل المجفف

⅛ ملعقة صغيرة فلفل حريف (اختياري)

علبتان (14 أونصة/400 جرام لكل منهما) من فاصوليا البينتو، مصفاة

1 ½ كوب (360 مل) من مرق الخضار قليل الصوديوم، بالإضافة إلى المزيد إذا رغبت في ذلك

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1 ورقة غار

½ ملعقة صغيرة ملح ناعم، بالإضافة إلى المزيد حسب الرغبة

الفلفل الأسود المطحون حسب الرغبة

للتزيين:

زيت الزيتون البكر الممتاز

البقدونس الطازج أو الكزبرة

طريقة العمل:

- قومي بتسخين زيت الزيتون في قدر كبير على نار متوسطة.

- بمجرد أن يلمع الزيت، أضيفي مكعبات الجزر والبصل والكرفس واطهيه مع التحريك كثيرًا حتى يصبح البصل شفافًا (5 دقائق).

- أضيفي الثوم والبهارات والأعشاب.

- يُحرَّك المزيج لتعزيز جميع النكهات لمدة دقيقة واحدة تقريبًا.

- أضيفي الفاصوليا والمرق ومعجون الطماطم وورق الغار.

- ارفعي الحرارة واتركيها حتى الغليان. ثم خففي النار للحفاظ على نار هادئة، ثم غطي القدر واطهي لمدة 20-25 دقيقة. يقلب من حين لآخر.

- أطفئي النار واتركي المحتويات تبرد قليلاً. ثم انقلي حوالي كوب واحد من الحساء إلى الخلاط واخفقيه حتى يصبح ناعمًا. كوني حذرة لأنه لا يزال ساخنا.

- أعيدي الحساء الممزوج إلى القدر، وقلبيه ليمتزج جيدًا مع باقي الكمية. هذه الخطوة اختيارية، لكن إذا قمت بمزج حصة واحدة من الحساء فستمنحك قوامًا كريميًا أكثر.

- تذوقيه لضبط التوابل حسب رغبتك. (نجد أن ½ ملعقة صغيرة من الملح الناعم و ⅛ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود مناسبة لمرق منخفض الصوديوم، ولكن تأكدي من ضبطه حسب ذوقك).

- يمكنك أضافة لمسة من الماء إذا كنت تفضلين حساءًا خفيفًا.

- قسمي الكمية إلى 4 أطباق وقدميها مع قليل من زيت الزيتون البكر الممتاز أو البقدونس الطازج أو الكزبرة.

- لذيذ، مع الخبز المقرمش، خبز الذرة، الفوكاشيا أو رقائق التورتيلا.