إيلاف: نقدم لكم طريقة عمل شوربة البطاطس النباتية اللذيذة المصنوعة بدون أي كريمة أو منتجات ألبان!

إنه حقًا وعاء مليء بالنكهة والبطاطس المكتنزة والمرق الكريمي الرائع.

المقادير:

½ 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز أو زيت زيتون

1 بصلة مقطعة إلى مكعبات

2-3 فصوص ثوم، مفرومة

½ ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة من البهارات الإيطالية

½ 1 رطل (675 جرام) بطاطس مقطعة إلى مكعبات

2 ¼ كوب (540 مل) مرق خضار قليل الصوديوم

1 كوب (240 مل) من الحليب النباتي غير المحلى (أستخدم حليب اللوز)

¼ كوب (30 جرام) دقيق متعدد الأغراض

نصف ملعقة كبيرة من صلصة الصويا قليلة الصوديوم

نصف ملعقة صغيرة ملح ناعم، أو حسب الرغبة

⅛ ملعقة صغيرة من الفلفل المطحون الطازج

3 ملاعق كبيرة من البقدونس الطازج، المفروم

طريقة العمل:

- يسخن زيت الزيتون في وعاء كبير على نار متوسطة.

- يُضاف البصل المفروم ويُقلى لمدة 5 دقائق مع التحريك من حين لآخر حتى يصبح طريًا.

- يُضاف الثوم والأعشاب والبابريكا ويُطهى لمدة دقيقة إضافية حتى تصبح رائحته طيبة.

- تضاف مكعبات البطاطس والمرق، وتترك حتى تغلي، ثم تخفف النار وتترك المكونات لتطهى على نار خفيفة، ثم تغطى بغطاء وتطهى لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تنضج البطاطس بالشوكة. تقلب من حين لآخر.

- في هذه الأثناء، يخفق الحليب والدقيق معًا في إبريق منفصل أو توضع المكونات في إبريق زجاجي بغطاء وترج جيدًا. تريدين خليطًا ناعمًا وخاليًا من الكتل.

بمجرد أن تصبح البطاطس طرية، اسكب خليط الحليب والدقيق في الحساء، وأثناء التحريك ننتظر حتى يعود السائل ليغلي على نار خفيفة ويبدأ في التكاثف (يستغرق الأمر حوالي 1-2 دقيقة).



تطفأ النار وتضاف صلصة الصويا والبقدونس المفروم واخلطهم معًا. تذوق وضبط التوابل حسب رغبتك.



يقدم على الفور بينما لا يزال ساخنًا. استمتع به مع الخبز المقرمش أو الخبز المحمص وأضف القليل من زيت الزيتون البكر الممتاز إذا رغبت في ذلك.