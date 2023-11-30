إيلاف: معكرونة الفطر بالسبانخ سهلة الصنع ومليئة بالنكهة ولذيذة بشكل لا يصدق!

عشاء رائع بدون لحم جاهز في أقل من 30 دقيقة.



قائمة المكونات

معكرونة

فطر

سبانخ

زبدة وزيت الزيتون

ثوم

جبنة البارميزان

صلصة الصويا

عصير ليمون

ملح فلفل

المقادير:

8 أونصة (220 جرام) من المعكرونة المقطعة (ريجاتوني، بيني، معكرونة فارفالي...)

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت زيتون بكر ممتاز

2 ملعقة كبيرة (30 جرام) زبدة مقسمة

15 أونصة (430 جرام) فطر كريميني، مقطع إلى شرائح يبلغ سمكها حوالي 1/3 سم / 1/8 بوصة

2 فص ثوم، مفروم أو مبشور

5 أونصة (140 جرام) من السبانخ الصغيرة، مغسولة ومصفاة

نصف ملعقة صغيرة ملح ناعم، أو حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون طازج

½ ملعقة كبيرة صلصة الصويا

⅓ كوب (30 جرام) جبنة بارميزان، بالإضافة إلى المزيد للتقديم

فلفل أسود مطحون طازجًا

2 ملعقة كبيرة بقدونس طازج، مفروم (اختياري)

طريقة العمل:

طبخ المعكرونة: ضعي قدرًا كبيرًا من الماء المملح حتى يغلي، ثم قومي بطهي المعكرونة وفقًا لتعليمات العبوة. احتفظي بنصف كوب من ماء المعكرونة الساخن قبل تصفية المعكرونة.

تحضير الفطر والسبانخ: أضيفي زيت الزيتون وملعقة كبيرة من الزبدة إلى مقلاة على نار متوسطة إلى عالية. بمجرد أن تصبح المقلاة ساخنة، أضيفي شرائح الفطر واقليها مع التحريك من حين لآخر، حتى يتم تحرير الماء من الفطر وينضج، ويصبح لون الفطر بنيًا. يستغرق هذا حوالي 10 دقائق.

يُضاف باقي الزبدة والثوم والملح ويُطهى لمدة دقيقة تقريبًا.



أضيفي السبانخ واطهيها حتى تذبل وتظل خضراء زاهية. ارفعي المقلاة عن النار وأضيفي جبنة البارميزان وملعقتين كبيرتين من ماء المعكرونة وصلصة الصويا وعصير الليمون والبقدونس.



التجميع: صفي المعكرونة وأضيفيها إلى المقلاة وقلبيها حتى تمتزج جيدًا. تذوقيها وتبليها بالملح والفلفل إذا لزم الأمر، وقدميها على الفور مع جبنة البارميزان المبشورة الطازجة وقليل من زيت الزيتون البكر الممتاز إذا رغبت في ذلك.

يمكن رش بعض حبات الصنوبر المحمصة على الطبق للتزيين والحصول على نكهة إضافية، ولكنها اختيارية تمامًا.