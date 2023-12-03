إيلاف: من منا لا يحب الفوكاشيا المخبوزة الطازجة؟ قوامها ونكهتها لا تضاهى.

فكر في القشرة المقرمشة، ذات المحتوى الداخلي الناعم والرقيق الممزوج بزيت الزيتون البكر الممتاز، المملح تمامًا مع نكهة حارة لا تقاوم والتي نشتهيها ونحبها.

قائمة المكونات

طحين لجميع الاستخدامات

ماء

خميرة فورية

زيت الزيتون البكر الممتاز

فلفل اسود

ملح

المقادير:

2 كوب (250 جرام) دقيق متعدد الأغراض، بالإضافة إلى المزيد للرش

¾ ملعقة صغيرة ملح ناعم

½1 ملعقة صغيرة خميرة فورية جافة

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازج

¾ كوب + 1 ملعقة كبيرة (200 مل) ماء فاتر

2 ملعقة كبيرة (30 مل) زيت زيتون بكر ممتاز

محلول ملحي (BRINE)

2 ملعقة كبيرة (30 مل) زيت زيتون بكر ممتاز

2 ملعقة كبيرة (30 مل) ماء دافئ

¼ ملعقة صغيرة ملح ناعم

فلفل أسود مطحون طازجًا

رقائق ملح البحر

طريقة العمل

- يسخن الفرن إلى 200 درجة فهرنهايت/90 درجة مئوية ثم يطفأ. يساعد ذلك في إنشاء فرن دافئ لتسريع وقت تضاعف العجين.

- يُمزج الدقيق، والملح، والفلفل الأسود، والخميرة في وعاء كبير. يضاف اليهم الماء وزيت الزيتون مع خلطهم لدمج الدقيق، يخلط حتى لا يتبقى أي دقيق جاف، وتصبح الكتل ناعمة تمامًا.



- يغطى الوعاء بمنشفة مطبخ مبللة، ثم يترك في الفرن الدافئ لمدة 40 دقيقة (أو حتى يتضاعف حجم العجينة).

- تدهن صينية الخبز (لهذه الوصفة نستخدم صينية مقاس 9 بوصات/25 سم). إذا كنا نستخدم صينية خبز أكبر، نقوم بإعداد المحلول الملحي وفقًا لذلك.

- تدهن حواف الوعاء وتسكب العجينة في صينية الخبز.

- يرش القليل من الدقيق (العجينة لزجة وتحتاجين إلى رشها بقليل من الدقيق) وتضغط العجينة بالأصابع لتناسب القالب.

- توضع في الفرن الدافئ مرة أخرى لمدة 20 دقيقة. لا داعي للقلق إذا أصبح الفرن أقل دفئًا الآن، فلا داعي لتسخينه مسبقًا مرة أخرى.

- في هذه الأثناء، نقوم بتحضير المحلول الملحي عن طريق وضع زيت الزيتون والماء والملح الناعم في مرطبان بغطاء ورجه بقوة حتى يصبح مستحلبًا.



- ترفع صينية الخبز من الفرن، ثم يسكب المحلول الملحي على الفوكاشيا بالكامل وتصنع غمازات في السطح بأطراف الأصابع، ويجب ملء الثقوب بالمحلول الملحي.

- تترك لترتاح لمدة 10 دقائق.

- يسخن الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت/200 درجة مئوية.

- ترش الفوكاشيا بالفلفل الأسود المطحون الطازج ورشة كبيرة من رقائق ملح البحر (اختياري) وتخبز في الفرن المسخن مسبقاً حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة، وسوف يستغرق الأمر حوالي 20-25 دقيقة.



- تترك لتبرد لمدة 10 قبل التقطيع والتقديم.

*يمكن دهن الفوكاشيا بزيت الزيتون البكر الممتاز عندما تكون ساخنًة، لكن هذا اختياري.