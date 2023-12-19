إيلاف: من خلال الإعداد الأسهل والأقل جهدًا، سيكون لحم تندرلوين البقري الخاص بك مثاليًا تمامًا مع طريقة الطهي هذه. حيث يتم طهي اللحم على درجة حرارة منخفضة وبطيئة عند 275 درجة فهرنهايت.

الكمية: 8 حصص

زمن الإعداد: 20 دقيقة

زمن الطبخ: ساعة واحدة و 15 دقيقة

المقادير:

4 فصوص ثوم، مفرومة

1 ملعقة كبيرة إكليل الجبل الطازج المفروم

1 ملعقة كبيرة أوراق زعتر طازجة مفرومة

ملح كوشير وفلفل أسود مطحون طازجًا حسب الرغبة

1 قطعة لحم بقري تندرلوين (4 رطل)، مشذبة ومربوطة إلى أقسام بحجم 2 بوصة

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون



لصلصة كريمة الفجل

½ كوب كريمة حامضة

ربع كوب مايونيز

2 ملعقة كبيرة من الفجل الجاهز

2 ملعقة كبيرة كزبرة طازجة مقطعة

ملح كوشير وفلفل أسود مطحون طازجًا حسب الرغبة

طريقة العمل:

لتحضير صلصة كريمة الفجل الحار، تُمزج الكريما الحامضة والمايونيز والفجل الحار والثوم المعمر؛ اضف الملح والفلفل للمذاق. ضعيها جانباً في الثلاجة حتى تصبح جاهزة للتقديم.

سخني الفرن إلى 275 درجة فهرنهايت. غلفي صينية الخبز بورق الألمنيوم ثم غطيها برذاذ غير لاصق.

في وعاء صغير، اخلطي الثوم وإكليل الجبل والزعتر وملعقة كبيرة ملح وملعقة كبيرة فلفل.

باستخدام المناشف الورقية، جففي قطعة لحم تندرلوين. رشيها برذاذ زيت الزيتون. وتبليها بخليط الثوم.

ضعي اللحم على صينية الخبز المجهزة. ضعيها في الفرن واخبزيها حتى تصل درجة الحرارة الداخلية إلى 130-135 درجة فهرنهايت، حوالي 50 دقيقة إلى ساعة و15 دقيقة، أو حتى درجة النضج المرغوبة. اتركيها ترتاح لمدة 10 دقائق قبل التقطيع.

يقدم على الفور مع صلصة كريمة الفجل الحار.