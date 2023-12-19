إيلاف: وداعا للصيف! لقد أصبح الطقس بارداً بدرجة كافية لتناول نودلز الرامن ومرق جوز الهند بالكاري الأحمر اللذيذة.

إنها وجبة سريعة التحضير، مما يجعلها مثالية طوال الأسبوع لجميع أفراد الأسرة.

الكمية: 4 حصص

زمن الإعداد: 15 دقيقة

زمن الطبخ: 15 دقيقة

الإجمالي: 30 دقيقة

المكونات:

2 عبوة (3.5 أونصة) من شعيرية الرامن سريعة التحضير، مع التخلص من عبوات النكهة المرفقة بها.

½1 ملعقة كبيرة زيت كانولا

2 بصلة متوسطة، مقطعة إلى مكعبات

3 ملاعق كبيرة معجون كاري أحمر

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

2 فص ثوم، مفروم

1 ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مبشور

1 (13.5 أونصة) علبة حليب جوز الهند

4 أكواب مرقة دجاج



لإعداد اللحم

2 ملعقة صغيرة زيت سمسم محمص

1 رطل من اللحم المقطع الى شرائح رقيقة (بقر أو خنزير حسب الرغبة)

2 فص ثوم، مفروم

1 فلفل فريسنو حار، منزوع البذور ومفروم

2 ملعقة كبيرة صلصة سمك

ملح كوشير وفلفل أسود مطحون طازجًا حسب الرغبة

للتقديم

4 بيضات مسلوقة، مقشرة ومقطعة إلى نصفين

نصف كوب من أوراق الكزبرة الطازجة

2 بصل أخضر، مقطع إلى شرائح رفيعة

1 ملعقة كبيرة سمسم محمص

طريقة العمل:

في وعاء كبير من الماء المغلي، قومي بطهي المعكرونة حتى تصبح طرية، لمدة 2-3 دقائق تقريبًا.

تشطف تحت الماء البارد وتصفى. ثم توضع جانبا.

سخني زيت الكانولا في قدر كبير على نار متوسطة. يُضاف الكراث ويُطهى مع التحريك بشكل متكرر حتى يصبح طريًا لمدة 3 دقائق تقريبًا.

يُضاف معجون الكاري ومعجون الطماطم والثوم والزنجبيل حتى تفوح رائحته لمدة دقيقتين تقريبًا.

يُضاف حليب جوز الهند ومرق الدجاج. ليغلي. خففي الحرارة وغطيها واتركيها على نار خفيفة حتى تمتزج النكهات لمدة 8-10 دقائق.

سخني زيت السمسم في مقلاة كبيرة من الحديد الزهر على نار متوسطة عالية. أضيفي اللحم والثوم والفلفل الحار فريسنو.

يُطهى حتى ينضج اللحم، لمدة 3-5 دقائق تقريبًا. حركيه في صلصة السمك. اضيفي الملح والفلفل للمذاق.

قسّمي المعكرونة والمرق إلى أوعية. يُضاف اللحم والبيض المسلوق والكزبرة والبصل الأخضر وبذور السمسم.