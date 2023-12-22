إيلاف: كل ما تحتاجه هو بعض أفخاذ الدجاج الخالية من العظم والجلد، تقلب على مقلاة ساخنة حتى يتم طهيها بالكامل. تستخدم العصارة المتبقية في المقلاة مع بعض الدقيق ومرق الدجاج وعصير الليمون والشبت الطازج لصنع المرق الأكثر دسمًا على الإطلاق.

يقدم مع بعض الأرز والسلطة، او مع بعض البطاطس.

المقادير

نصف كيلو من أفخاذ الدجاج الخالية من العظم والجلد

ملح كوشير وفلفل أسود مطحون طازجًا حسب الرغبة

5 ونصف ملاعق كبيرة من الدقيق متعدد الاستخدامات، مقسم

1 ملعقة كبيرة زيت كانولا

1 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة

1 كوب مرقة دجاج

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج

2 ملعقة كبيرة شبت طازج مفروم

طريقة العمل

يُتبل الدجاج بملعقة صغيرة ملح ونصف ملعقة صغيرة فلفل. يُغمس الدجاج في 4 ملاعق كبيرة من الدقيق حتى يُغطى بالتساوي.

سخني زيت الكانولا والزبدة في مقلاة كبيرة من الحديد الزهر على نار متوسطة.

العمل على دفعات، يُضاف الدجاج إلى المقلاة ويُطهى حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً وينضج بالكامل، ليصل إلى درجة حرارة داخلية تبلغ 165 درجة فهرنهايت، حوالي 4-5 دقائق لكل جانب؛ يوضع جانباً. تخفض الحرارة إلى متوسطة منخفضة.

اخفقي ال 1 1/2 ملعقة كبيرة من الدقيق المتبقية في المقلاة حتى يصبح لونه بني فاتح، لمدة دقيقة واحدة تقريبًا.

يضاف تدريجيا مرق الدجاج وعصير الليمون مع التحريك المستمر حتى يغلي. خففي الحرارة واتركيها على نار خفيفة مع التحريك من حين لآخر حتى تسمك قليلاً، لمدة 3 دقائق تقريبًا. اضيفي الشبت ثم الملح والفلفل للمذاق.

أعيدي الدجاج إلى المقلاة وقلبيه في الصلصة حتى تغمره.

يقدم ساخناً على الفور.